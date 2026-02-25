 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева

В Кремле сказали, что надеются на то, что публикация данных о планах Франции и Великобритании передать Киеву ядерное оружие воспрепятствует их реализации. Ранее Путин заявил, что противник понимает, чем это может закончиться
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия надеется, что публикация данных о планах Франции и Великобритании передать Киеву ядерное оружие воспрепятствует их реализации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов», — сказал Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. 

СВР обвинила Лондон и Париж в планах передать Киеву ядерную боеголовку
Политика
Киев, Украина

Накануне, 24 февраля, Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу».

После, в Совете Федерации сообщили, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе разведданных о намерении поставить ядерное оружие Киеву.

Президент России Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ, что противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента. «Противник не брезгует никакими другими средствами. <...> Понимают, наверное, чем это может закончиться», — сказал Путин.

Великобритания в ответ на сообщение СВР опровергла данные о планах Лондона передать Украине ядерное оружие. «Великобритания по-прежнему в полной мере привержена своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и предотвращению распространения ядерного оружия. Мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности», — сообщили РБК в посольстве.

Французское представительство в Москве также опровергло данные о планах Парижа передать Украине ядерное оружие. «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали в посольстве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Главные заявления Путина на Форуме будущих технологий

Мишустин ответил на вопрос о тарифах ЖКХ

ВТБ: на решение вопроса со скидками маркетплейсов могут уйти годы

Большинство швейцарцев высказались за «свободу с наличными» в Конституции

СК возбудил дело против бывших менеджеров «Мособлгаза»

Школьники назвали нежелание сдавать ЕГЭ основной причиной ухода в колледж
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
ядерное вооружение Украина Великобритания Франция Россия
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Британия ответила на данные о передаче ядерного оружия Киеву
Политика
Франция ответила на данные о подготовке передачи ядерного оружия Киеву
Политика
Володин призвал отреагировать на данные о «грязной бомбе» для Киева
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
В МТС и «М.Видео» стартовал предзаказ нового Samsung Galaxy S2 Общество, 21:17
Над тремя регионами России сбили 13 украинских беспилотников Политика, 21:13
Шипачев первым в истории КХЛ отдал 700 результативных передач Спорт, 21:10
Региональные образы и орнаменты предложили собрать в единый каталог Общество, 21:09
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 21:05
В ЕК напомнили об альтернативе для поставок нефти в Словакию и Венгрию Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Samsung показал смартфоны Galaxy S26. Характеристики и все подробности Life, 21:00
Российского вратаря назвали лучшим по отраженным ударам в Лиге чемпионов Спорт, 20:56
Минэк заявил, что единые правила цен не отменят скидок на маркетплейсах Общество, 20:49
Лауреат Нобелевской премии ушел с поста главы института из-за Эпштейна Общество, 20:40
На Солнце произошла самая сильная вспышка после аномалии в начале февраля Общество, 20:33
Трамп поздравил Инфантино с 10-летием пребывания на посту главы ФИФА Спорт, 20:32
Советник Трампа обвинил главу Apple во лжи о переносе производства в США Технологии и медиа, 20:24