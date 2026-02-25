Кремль выразил надежду на препятствие планам по ядерной бомбе для Киева

В Кремле сказали, что надеются на то, что публикация данных о планах Франции и Великобритании передать Киеву ядерное оружие воспрепятствует их реализации. Ранее Путин заявил, что противник понимает, чем это может закончиться

Дмитрий Песков (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Россия надеется, что публикация данных о планах Франции и Великобритании передать Киеву ядерное оружие воспрепятствует их реализации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будем надеяться, что своевременное опубликование этих разведданных все-таки станет препятствием на пути реализации вот этих вот сумасшедших, совершенно безумных планов», — сказал Песков журналисту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

Накануне, 24 февраля, Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Великобритания и Франция готовятся тайно передать Киеву ядерное оружие — атомную или хотя бы «грязную бомбу».

После, в Совете Федерации сообщили, что российские сенаторы обратились к парламентариям Великобритании и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследования на основе разведданных о намерении поставить ядерное оружие Киеву.

Президент России Владимир Путин заявил на заседании коллегии ФСБ, что противники России понимают, чем может закончиться использование ядерного компонента. «Противник не брезгует никакими другими средствами. <...> Понимают, наверное, чем это может закончиться», — сказал Путин.

Великобритания в ответ на сообщение СВР опровергла данные о планах Лондона передать Украине ядерное оружие. «Великобритания по-прежнему в полной мере привержена своим обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и предотвращению распространения ядерного оружия. Мы не предоставляем и не будем предоставлять Украине ядерное оружие или соответствующие возможности», — сообщили РБК в посольстве.

Французское представительство в Москве также опровергло данные о планах Парижа передать Украине ядерное оружие. «Заявление, на которое вы ссылаетесь, о так называемых планах передачи Украине ядерного оружия является сплошным враньем. Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», — сказали в посольстве.