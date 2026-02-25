Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное

Главное из отчета Мишустина в Госдуме об итогах работы правительства

Мишустин в Госдуме подвел итоги года и назвал шесть задач на 2026-й, в том числе «сбережение и приумножение народа» и изменение структуры внешней торговли. Что сказал премьер — в материале РБК

Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

В Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства. Доклад о работе кабинета министров за 2025 год и планы на 2026-й представил премьер Михаил Мишустин.

Экономика

в 2025 году ВВП России вырос на 1%, за последние три года — более чем на 10%;

инфляция по итогам года снизилась до 5,6%;

уровень безработицы составляет 2,2%, в 2025 году переобучение с господдержкой прошли почти 120 тыс. человек, большинство из них трудоустроены;

в 2025 году МРОТ вырос на 16,5%, с 2026 года он достиг 27 тыс. руб., изменения затронули свыше 4,5 млн человек;

страховые пенсии были проиндексированы в два этапа, исходя из инфляции в 9,5%, также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.

Льготы и пособия

в 2025 году в России вдвое увеличили ежемесячные стандартные налоговые вычеты на второго (до 2,8 тыс. руб.) и последующих детей (до 6 тыс. руб).

с 1 января в России увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую получают сотрудники при рождении ребенка. Сумма таких выплат составляет до 1 млн руб., размер компании определяют самостоятельно;

для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов, в России начнет действовать ежегодная семейная выплата. Ее смогут получить более 4 млн семей;

В числе других мер поддержки Мишустин назвал адресную помощь семьям с низкими доходами, которым предоставляется единое пособие, и индексацию материнского капитала и социальных пособий.

Внешняя торговля

несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 9,5% и приблизился к 13 трлн руб., доля дружественных стран в нем составила почти 86%;

в 2025 году Россия подписала соглашения о свободной торговле с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией;

снято более 40 барьеров для российского экспорта, сообщил Мишустин, оценив экономический эффект почти в 130 млрд руб.

Жилье

в 2025 году в России возвели 108 млн квадратных метров жилья;

более 960 тыс. россиян взяли ипотеку за год, в основном — семейную;

из аварийного жилья за год переехали почти 100 тыс. россиян.

Здравоохранение

были отремонтированы и построены более 3 тыс. объектов первичного звена здравоохранения, прежде всего, в селах и малых населенных пунктах;

в программу ОМС планируют включить вакцины от разных видов онкологических заболеваний;

Поддержка «Почты России»

Правительство работает по двум направлениям поддержки «Почты России» — это решение накопившихся проблем и финансовая поддержка, заявил Мишустин. В частности, власти выделят 5 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений. Весной в Госдуму внесут законопроект о стабилизации финансового состояния «Почты России».

Борьба с мошенниками

Мишустин заявил, что цифровые технологии, помимо очевидной пользы, «могут создавать и новые угрозы, проблемы для людей», которыми пользуются мошенники. «И очень важно обезопасить людей от таких преступлений», — призвал он. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы второй пакет мер по противодействию мошенничеству.

Шесть задач на 2026 год: