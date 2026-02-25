 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное

Главное из отчета Мишустина в Госдуме об итогах работы правительства
Мишустин в Госдуме подвел итоги года и назвал шесть задач на 2026-й, в том числе «сбережение и приумножение народа» и изменение структуры внешней торговли. Что сказал премьер — в материале РБК
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

В Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства. Доклад о работе кабинета министров за 2025 год и планы на 2026-й представил премьер Михаил Мишустин.

Экономика

  • в 2025 году ВВП России вырос на 1%, за последние три года — более чем на 10%;
  • инфляция по итогам года снизилась до 5,6%;
  • уровень безработицы составляет 2,2%, в 2025 году переобучение с господдержкой прошли почти 120 тыс. человек, большинство из них трудоустроены;
  • в 2025 году МРОТ вырос на 16,5%, с 2026 года он достиг 27 тыс. руб., изменения затронули свыше 4,5 млн человек;
  • страховые пенсии были проиндексированы в два этапа, исходя из инфляции в 9,5%, также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.

Мишустин рассказал, что допоздна обсуждал с Путиным дефицит бюджета
Экономика
Михаил Мишустин

Льготы и пособия

  • в 2025 году в России вдвое увеличили ежемесячные стандартные налоговые вычеты на второго (до 2,8 тыс. руб.) и последующих детей (до 6 тыс. руб).
  • с 1 января в России увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую получают сотрудники при рождении ребенка. Сумма таких выплат составляет до 1 млн руб., размер компании определяют самостоятельно;
  • для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов, в России начнет действовать ежегодная семейная выплата. Ее смогут получить более 4 млн семей;
  • В числе других мер поддержки Мишустин назвал адресную помощь семьям с низкими доходами, которым предоставляется единое пособие, и индексацию материнского капитала и социальных пособий.

Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах»
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Внешняя торговля

  • несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 9,5% и приблизился к 13 трлн руб., доля дружественных стран в нем составила почти 86%;
  • в 2025 году Россия подписала соглашения о свободной торговле с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией;
  • снято более 40 барьеров для российского экспорта, сообщил Мишустин, оценив экономический эффект почти в 130 млрд руб.

Жилье

  • в 2025 году в России возвели 108 млн квадратных метров жилья;
  • более 960 тыс. россиян взяли ипотеку за год, в основном — семейную;
  • из аварийного жилья за год переехали почти 100 тыс. россиян.

Здравоохранение

  • были отремонтированы и построены более 3 тыс. объектов первичного звена здравоохранения, прежде всего, в селах и малых населенных пунктах;
  • в программу ОМС планируют включить вакцины от разных видов онкологических заболеваний;

Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Поддержка «Почты России»

Правительство работает по двум направлениям поддержки «Почты России» — это решение накопившихся проблем и финансовая поддержка, заявил Мишустин. В частности, власти выделят 5 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений. Весной в Госдуму внесут законопроект о стабилизации финансового состояния «Почты России».

Борьба с мошенниками

Мишустин заявил, что цифровые технологии, помимо очевидной пользы, «могут создавать и новые угрозы, проблемы для людей», которыми пользуются мошенники. «И очень важно обезопасить людей от таких преступлений», — призвал он. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы второй пакет мер по противодействию мошенничеству.

Шесть задач на 2026 год:

  • «сбережение и приумножение народа», повышение благополучия семей, совершенствование мер поддержки;
  • формирование платформы для выхода на темпы экономического роста не ниже мировых — для этого нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и расширять выпуск конкурентоспособной отечественной продукции;
  • изменение структуры внешней торговли с акцентом на поставки высокотехнологичной продукции;
  • формирование прозрачной конкурентной деловой среды;
  • повышение производительности труда, прежде всего — за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений;
  • постоянное технологическое обновление, создание условий для инноваций и их применения на практике.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Теги
Персоны
Михаил Мишустин правительство Госдума
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС
Общество
Мишустин анонсировал законопроект о критериях ИИ для госсистем
Технологии и медиа
Мишустин рассказал, что допоздна обсуждал с Путиным дефицит бюджета
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 90,32 (-0,26) Инвестиции, 18:03 Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 76,47 (-0,17) Инвестиции, 18:03
Турецкий клуб с тремя россиянами объявил о назначении главного тренера Спорт, 18:16
Autonews узнал цену на «Москвич» новой линейки «М» Авто, 18:15
Залужный объявил о запуске украинского оборонного завода в Британии Политика, 18:10
ЦБ сохранил курс доллара на 26 февраля ниже ₽77 Инвестиции, 18:05
Бербок дважды в интервью ошиблась, назвав Гренландию членом ЕС Политика, 18:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное Политика, 17:59
Как привить команде любовь к переменам
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
В Смоленской области потушили пожар на химзаводе после атаки дронов Политика, 17:53
Венесуэльский форвард из «Сочи» перешел в китайский клуб Спорт, 17:51
Путин сказал, что до появления «живого сердца» еще далеко Политика, 17:51
Финал хоккейного турнира на ОИ собрал в США рекордную аудиторию на ТВ Спорт, 17:49
Путин поручил ускорить формирование стратегии развития биоэкономики Политика, 17:45
Euroclear подал апелляционную жалобу по иску ЦБ Финансы, 17:44
Хорватия оценит идею поставок российской нефти в условиях санкций Политика, 17:43