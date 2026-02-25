Мишустин представил отчет об итогах работы правительства. Главное
В Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства. Доклад о работе кабинета министров за 2025 год и планы на 2026-й представил премьер Михаил Мишустин.
Экономика
- в 2025 году ВВП России вырос на 1%, за последние три года — более чем на 10%;
- инфляция по итогам года снизилась до 5,6%;
- уровень безработицы составляет 2,2%, в 2025 году переобучение с господдержкой прошли почти 120 тыс. человек, большинство из них трудоустроены;
- в 2025 году МРОТ вырос на 16,5%, с 2026 года он достиг 27 тыс. руб., изменения затронули свыше 4,5 млн человек;
- страховые пенсии были проиндексированы в два этапа, исходя из инфляции в 9,5%, также была возобновлена индексация пенсий для работающих россиян.
Льготы и пособия
- в 2025 году в России вдвое увеличили ежемесячные стандартные налоговые вычеты на второго (до 2,8 тыс. руб.) и последующих детей (до 6 тыс. руб).
- с 1 января в России увеличили максимальную сумму, не облагаемую налогом и страховыми взносами, которую получают сотрудники при рождении ребенка. Сумма таких выплат составляет до 1 млн руб., размер компании определяют самостоятельно;
- для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже полутора прожиточных минимумов, в России начнет действовать ежегодная семейная выплата. Ее смогут получить более 4 млн семей;
- В числе других мер поддержки Мишустин назвал адресную помощь семьям с низкими доходами, которым предоставляется единое пособие, и индексацию материнского капитала и социальных пособий.
Внешняя торговля
- несырьевой неэнергетический экспорт вырос почти на 9,5% и приблизился к 13 трлн руб., доля дружественных стран в нем составила почти 86%;
- в 2025 году Россия подписала соглашения о свободной торговле с Монголией, Объединенными Арабскими Эмиратами и Индонезией;
- снято более 40 барьеров для российского экспорта, сообщил Мишустин, оценив экономический эффект почти в 130 млрд руб.
Жилье
- в 2025 году в России возвели 108 млн квадратных метров жилья;
- более 960 тыс. россиян взяли ипотеку за год, в основном — семейную;
- из аварийного жилья за год переехали почти 100 тыс. россиян.
Здравоохранение
- были отремонтированы и построены более 3 тыс. объектов первичного звена здравоохранения, прежде всего, в селах и малых населенных пунктах;
- в программу ОМС планируют включить вакцины от разных видов онкологических заболеваний;
Поддержка «Почты России»
Правительство работает по двум направлениям поддержки «Почты России» — это решение накопившихся проблем и финансовая поддержка, заявил Мишустин. В частности, власти выделят 5 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений. Весной в Госдуму внесут законопроект о стабилизации финансового состояния «Почты России».
Борьба с мошенниками
Мишустин заявил, что цифровые технологии, помимо очевидной пользы, «могут создавать и новые угрозы, проблемы для людей», которыми пользуются мошенники. «И очень важно обезопасить людей от таких преступлений», — призвал он. Правительство внесло на рассмотрение Госдумы второй пакет мер по противодействию мошенничеству.
Шесть задач на 2026 год:
- «сбережение и приумножение народа», повышение благополучия семей, совершенствование мер поддержки;
- формирование платформы для выхода на темпы экономического роста не ниже мировых — для этого нужно создавать хорошо оплачиваемые рабочие места и расширять выпуск конкурентоспособной отечественной продукции;
- изменение структуры внешней торговли с акцентом на поставки высокотехнологичной продукции;
- формирование прозрачной конкурентной деловой среды;
- повышение производительности труда, прежде всего — за счет внедрения передовых технологий и цифровых решений;
- постоянное технологическое обновление, создание условий для инноваций и их применения на практике.
