Мишустин призвал «уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами»

Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

Российский премьер Михаил Мишустин поддержал переход на новую модель высшего образования, подчеркнув необходимость отказаться от подготовки по четырехлетним программам — таких специалистов он назвал «недоинженерами» и «недоматематиками». Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

«Надо уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами, недоматематиками. Это абсолютно так», — сказал Мишустин в ходе доклада.

По его словам, это уже давно требует изменения — для того, чтобы выпускники обладали более глубокими и полноценными знаниями. Глава правительства добавил, что изначально переход от Болонской системы к новой модели был рассчитан на четыре года.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Болонская система предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). В России также есть программы специалитета (не менее пяти лет) и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура — три–пять лет, ординатура — не более трех лет, ассистентура-стажировка — два года).

«Я, пользуясь случаем, и к себе, и к вам сейчас, к министерству, обращаюсь — надо ускорять», — сказал Мишустин главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Россия начала выход из Болонской системы в мае–июне 2022 года. В связи с поэтапным переходом на новую модель высшего образования, который запланирован на 2026/2027 учебный год, форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены.