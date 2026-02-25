 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мишустин призвал «уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами»

Премьер поддержал переход на новую модель высшего образования
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Александр Миридонов / ТАСС)

Российский премьер Михаил Мишустин поддержал переход на новую модель высшего образования, подчеркнув необходимость отказаться от подготовки по четырехлетним программам — таких специалистов он назвал «недоинженерами» и «недоматематиками». Об этом он заявил в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

«Надо уже заканчивать с четырехлетними недоинженерами, недоматематиками. Это абсолютно так», — сказал Мишустин в ходе доклада.

Мишустин анонсировал законопроект о критериях ИИ для госсистем
Технологии и медиа
Михаил Мишустин

По его словам, это уже давно требует изменения — для того, чтобы выпускники обладали более глубокими и полноценными знаниями. Глава правительства добавил, что изначально переход от Болонской системы к новой модели был рассчитан на четыре года.

Россия присоединилась к Болонскому процессу в 2003 году. Болонская система предполагает двухступенчатую систему высшего образования: бакалавриат (четыре года) и магистратура (два года). В России также есть программы специалитета (не менее пяти лет) и подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура — три–пять лет, ординатура — не более трех лет, ассистентура-стажировка — два года).

«Я, пользуясь случаем, и к себе, и к вам сейчас, к министерству, обращаюсь — надо ускорять», — сказал Мишустин главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Россия начала выход из Болонской системы в мае–июне 2022 года. В связи с поэтапным переходом на новую модель высшего образования, который запланирован на 2026/2027 учебный год, форматы «бакалавр» и «магистр» будут отменены.

Анастасия Лежепекова
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
