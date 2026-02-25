 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Мишустин заявил о 70 «жизненных ситуациях» на «Госуслугах»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
На портале «Госуслуги» уже работают 70 сервисов для решения жизненных ситуаций, 36 из них были запущены в прошлом году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на выступлении с отчетом в Государственной думе. РБК вел трансляцию.

«В прошлом году на «Госуслугах» добавилось еще 36 новых комплексных решений для жизненных ситуаций, ну, а всего сегодня на портале «Госуслуг» их 70», — сказал он.

Теперь подачу документов при поступлении в колледж, планирование и рождение ребенка, получение налогового вычета и другие процедуры можно провести с минимальными затратами времени и без сбора справок, пояснил Мишустин.

«Каталог жизненных ситуаций» на «Госуслугах» представляет собой ряд цифровых сервисов, предусмотренных для оказания помощи по трем направлениям — непосредственно гражданам, бизнесу и отдельным регионам.

В ходе выступления Мишустин также напомнил о мерах, которые принимаются государством для обеспечения поддержки семей с детьми. Среди них он назвал адресную помощь семьям с низкими доходами, которым предоставляется единое пособие.

С 1 марта в России вступит в силу закон, регулирующий новый порядок подсчетов алиментов при выдаче единого пособия на ребенка. Сумма будет зависеть не от МРОТ, а от средней зарплаты по региону.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Антонова
Михаил Мишустин Госуслуги сервисы Госдума
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
