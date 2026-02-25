Мишустин рассказал, что допоздна обсуждал с Путиным дефицит бюджета

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что накануне допоздна обсуждал с президентом Владимиром Путиным и членами правительства вопросы экономики России, в том числе подходы к финансированию дефицита бюджета.

Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

«Мы вчера допоздна у президента со многими членами правительства обсуждали очень большое количество подходов. Я думаю, что много-много часов с президентом мы в дискуссии находились, все вместе, каким образом выбрать наилучшее решение для страны», — сказал Мишустин.

Он добавил, что если будет выбор, как финансировать возникающий дефицит бюджета, то этот вопрос будет затрагивать в том числе денежно-кредитную политику.

Дефицит государственного бюджета — это финансовая ситуация, при которой расходы государства превышают поступления в бюджет.

Дефицит федерального бюджета России в 2025 году составил 5,645 трлн руб., что эквивалентно 2,6% ВВП. Изначально на год был запланирован дефицит в размере 1,173 трлн руб., или 0,5% ВВП, но его скорректировали дважды — весной увеличили до 3,792 трлн руб., а осенью — до 5,737 трлн руб.

Дефицит бюджета в 2026 году заложен на уровне 3,786 трлн руб. В 2027 году дефицит бюджета ожидается на уровне 3,186 трлн руб., в 2028 году — 3,514 трлн руб.