Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Вакцины от разных видов онкологических заболеваний планируют включить в программу ОМС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы. РБК вел трансляцию.

«Наши ученые зарегистрировали вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, потому что в ОМС надо планировать средства — все это непросто», — сказал он.

В России выпустили первые три тестовые серии вакцины от рака
Life
Фото:Алексей Даничев / РИА Новости

10 февраля Минздрав России разрешил применение вакцины для терапии меланомы производства НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. В клиническую практику эта вакцина войдет после завершения клинических испытаний и подтверждения эффективности метода лечения, уточнили в НМИЦ.

Позднее главный онколог Минздрава Андрей Каприн на заседании Совета Федерации рассказал, что следующей онкологической вакциной в России станет препарат от мелкоклеточного рака легкого.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Валерия Антонова
Михаил Мишустин онкология ОМС
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
