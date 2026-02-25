Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС
Вакцины от разных видов онкологических заболеваний планируют включить в программу ОМС, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы. РБК вел трансляцию.
«Наши ученые зарегистрировали вакцины для разных форм рака. На сегодняшний день также планируется включить их в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, потому что в ОМС надо планировать средства — все это непросто», — сказал он.
10 февраля Минздрав России разрешил применение вакцины для терапии меланомы производства НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина. В клиническую практику эта вакцина войдет после завершения клинических испытаний и подтверждения эффективности метода лечения, уточнили в НМИЦ.
Позднее главный онколог Минздрава Андрей Каприн на заседании Совета Федерации рассказал, что следующей онкологической вакциной в России станет препарат от мелкоклеточного рака легкого.
