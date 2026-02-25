Мишустин обозначил два направления решения проблемы «Почты России»
Правительство работает по двум направлениям поддержки «Почты России» — это решение накопившихся проблем и финансовая поддержка, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.
В этой связи принято решение создать совместную с Госдумой рабочую группу по решению проблем «Почты России», отметил премьер. В частности, власти выделят 5 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений. Мишустин пояснил, что старшее поколение хотело бы получать большинство услуг на «Почте».
Кроме того, правительство уже в весеннюю сессию внесет в Госдуму законопроект о стабилизации финансового состояния «Почты России». «Какие здесь ключевые инициативы? В первую очередь, это обновление требований к сети почтовой связи. Второй блок — это расширение перечня видов разрешенной деятельности на почте», — пояснил он.
18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил, что министерство готовит законопроект с изменениями в работе «Почты России» — они должны помочь госкомпании выжить в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами. По его словам, эта индустрия «фактически каннибализировала» «Почту России». В частности, Минцифры предложило создать специальный фонд для финансирования ремонта почтовых отделений.
Эту идею раскритиковала Ассоциация цифровых платформ (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито»). По оценке АЦП, прямые расходы крупнейших маркетплейсов на этот сбор превысят 90 млрд руб. ежегодно. Возросшие расходы переложат на продавцов товаров через рост логистических комиссий и тарифов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в сентябре 2023 года говорила о продолжающемся росте «финансовой дыры» в «Почте России». Весной 2025-го Счетная палата по итогам проверки «Почты» указала на системные проблемы в управлении, высокую долговую нагрузку, неэффективное использование имущества и неполное выполнение задач по модернизации сети.
По итогам девяти месяцев 2025 года выручка «Почты» снизилась на 3,3%, до 160,7 млрд руб., операционный убыток увеличился на 18%, до 8,9 млрд руб., чистый убыток вырос на 44%, до 13,5 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США
Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации
Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США
Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок
Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге
Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности