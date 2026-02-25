 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Мишустин обозначил два направления решения проблемы «Почты России»

Правительство и Госдума создадут совместную рабочую группу по решению проблем «Почты России», заявил Мишустин. На модернизацию почтовой организации выделят 5 млрд руб.
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press
Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Правительство работает по двум направлениям поддержки «Почты России» — это решение накопившихся проблем и финансовая поддержка, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

В этой связи принято решение создать совместную с Госдумой рабочую группу по решению проблем «Почты России», отметил премьер. В частности, власти выделят 5 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений. Мишустин пояснил, что старшее поколение хотело бы получать большинство услуг на «Почте».

Кроме того, правительство уже в весеннюю сессию внесет в Госдуму законопроект о стабилизации финансового состояния «Почты России». «Какие здесь ключевые инициативы? В первую очередь, это обновление требований к сети почтовой связи. Второй блок — это расширение перечня видов разрешенной деятельности на почте», — пояснил он.

Власти рассмотрят введение сбора с операторов доставки
Технологии и медиа
Фото:Gorodenkoff / Shutterstock

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил, что министерство готовит законопроект с изменениями в работе «Почты России» — они должны помочь госкомпании выжить в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами. По его словам, эта индустрия «фактически каннибализировала» «Почту России». В частности, Минцифры предложило создать специальный фонд для финансирования ремонта почтовых отделений.

Эту идею раскритиковала Ассоциация цифровых платформ (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито»). По оценке АЦП, прямые расходы крупнейших маркетплейсов на этот сбор превысят 90 млрд руб. ежегодно. Возросшие расходы переложат на продавцов товаров через рост логистических комиссий и тарифов.

Власти сообщили, что закон о «Почте» затронет всех «мощных игроков рынка»
Бизнес
Фото:Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в сентябре 2023 года говорила о продолжающемся росте «финансовой дыры» в «Почте России». Весной 2025-го Счетная палата по итогам проверки «Почты» указала на системные проблемы в управлении, высокую долговую нагрузку, неэффективное использование имущества и неполное выполнение задач по модернизации сети.

По итогам девяти месяцев 2025 года выручка «Почты» снизилась на 3,3%, до 160,7 млрд руб., операционный убыток увеличился на 18%, до 8,9 млрд руб., чистый убыток вырос на 44%, до 13,5 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп заявил о разработке Ираном ракет, способных долететь до США

Совет при президенте внесет акции в закон об исковых сроках приватизации

Госдеп потребовал от Украины отказаться от атак на интересы США

Самозанятых водителей предложили выделить в отдельный вид перевозок

Ланьков назвал курьезно-скандальным происшествием свое задержание в Риге

Минздрав предложил реформу порядка медпомощи детям. Подробности
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Михаил Мишустин Госдума Почта России
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
«Почта России» опровергла информацию об увольнениях в компании
Общество
«Почта России» приостановила наземную доставку в пять стран
Общество
«Почта России» опровергла использование пенсий в собственных интересах
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 февраля
EUR ЦБ: 90,58 (+0,3) Инвестиции, 24 фев, 17:41 Курс доллара на 25 февраля
USD ЦБ: 76,63 (-0,12) Инвестиции, 24 фев, 17:41
В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень опасности из-за гололедицы Общество, 15:12
Акции ВТБ выросли после комментария менеджмента по дивидендам Инвестиции, 15:11
Puck узнал, что UFC потратит около $60 млн на турнир в Белом доме Спорт, 15:05
Акции группы «Элемент» взлетели более чем на 6%. Что произошло Инвестиции, 15:01
Мишустин анонсировал законопроект о критериях ИИ для госсистем Технологии и медиа, 15:00
За год в Москве одобрили строительство почти 17 млн кв. м недвижимости Недвижимость, 14:59
Еще семь вузов получили предостережения от Рособрнадзора Общество, 14:53
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
ПСБ подготовил технологические решения для финорганизаций «второй волны» Пресс-релиз, 14:49
В США конфисковали $61 млн в стейблкоинах USDT у мошенников Крипто, 14:48
Политолог Марков назвал причиной наложенного на него штрафа «несамодонос» Общество, 14:48
Медведев победил 40-летнего Вавринку и вышел в 1/4 финала турнира в Дубае Спорт, 14:43
Россияне подали 22,4 млн заявлений на установление самозапрета на кредиты Инвестиции, 14:42
Мишустин заявил о планах включить вакцины от рака в ОМС Общество, 14:35
Гергиев предложил Путину создать культурные кварталы в столицах Общество, 14:33