Мишустин обозначил два направления решения проблемы «Почты России»

Правительство и Госдума создадут совместную рабочую группу по решению проблем «Почты России», заявил Мишустин. На модернизацию почтовой организации выделят 5 млрд руб.

Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press

Правительство работает по двум направлениям поддержки «Почты России» — это решение накопившихся проблем и финансовая поддержка, заявил премьер Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета правительства перед депутатами Госдумы за 2025 год. РБК вел трансляцию.

В этой связи принято решение создать совместную с Госдумой рабочую группу по решению проблем «Почты России», отметил премьер. В частности, власти выделят 5 млрд руб. на модернизацию почтовых отделений. Мишустин пояснил, что старшее поколение хотело бы получать большинство услуг на «Почте».

Кроме того, правительство уже в весеннюю сессию внесет в Госдуму законопроект о стабилизации финансового состояния «Почты России». «Какие здесь ключевые инициативы? В первую очередь, это обновление требований к сети почтовой связи. Второй блок — это расширение перечня видов разрешенной деятельности на почте», — пояснил он.

18 февраля глава Минцифры Максут Шадаев на заседании комитета Госдумы по информполитике заявил, что министерство готовит законопроект с изменениями в работе «Почты России» — они должны помочь госкомпании выжить в условиях жесткой конкуренции с маркетплейсами. По его словам, эта индустрия «фактически каннибализировала» «Почту России». В частности, Минцифры предложило создать специальный фонд для финансирования ремонта почтовых отделений.

Эту идею раскритиковала Ассоциация цифровых платформ (включает Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Сбер» и «Авито»). По оценке АЦП, прямые расходы крупнейших маркетплейсов на этот сбор превысят 90 млрд руб. ежегодно. Возросшие расходы переложат на продавцов товаров через рост логистических комиссий и тарифов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко еще в сентябре 2023 года говорила о продолжающемся росте «финансовой дыры» в «Почте России». Весной 2025-го Счетная палата по итогам проверки «Почты» указала на системные проблемы в управлении, высокую долговую нагрузку, неэффективное использование имущества и неполное выполнение задач по модернизации сети.

По итогам девяти месяцев 2025 года выручка «Почты» снизилась на 3,3%, до 160,7 млрд руб., операционный убыток увеличился на 18%, до 8,9 млрд руб., чистый убыток вырос на 44%, до 13,5 млрд руб.