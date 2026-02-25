Трамп признал участие США в убийстве наркобарона в Мексике

Трамп, говоря о наркотиках, пошутил о «серьезном подрыве» рыболовной отрасли, отметив, что «никто больше не хочет ловить рыбу». Борясь с наркотрафиком, США также уничтожили «одного из самых зловещих главарей картелей», добавил он

Фото: Daniel Becerril / Reuters

США прямо принимали участие в операции по убийству главы одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу.

Он отметил, что США «восстанавливают американскую безопасность и доминирование в Западном полушарии» и потому предпринимают действуя для обеспечения своих национальных интересов, «защиты нашей страны от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства».

По словам Трампа, обширные территории в регионе, включая значительную часть Мексики, контролировались наркокартелями.

«Именно поэтому я объявил эти картели иностранными террористическими организациями и объявил незаконный фентанил оружием массового поражения. А благодаря нашей новой военной кампании мы остановили рекордные объемы наркотиков, поступающих в нашу страну, и практически полностью прекратили их попадание по воде», — сказал Трамп.

Он пошутил о «серьезном подрыве» рыболовной отрасли, отметив, что «никто больше не хочет ловить рыбу». В течение последних месяцев США неоднократно наносили удары по судам предполагаемых наркоторговцев в омывающих Америку водах.

«Мы также уничтожили одного из самых зловещих главарей картелей. Вы видели это вчера», — добавил Трамп.

Операция по аресту Эль Менчо (Немесио Осегеры Сервантеса) проводилась 22 февраля. В процессе мексиканские спецназовцы столкнулись с нападением членов преступного синдиката. В результате ожесточенной перестрелки четыре боевика были убиты на месте, а трое, в том числе Эль Менчо, получили серьезные ранения. Наркобарон умер при транспортировке в Мехико.

После гибели наркобарона в девяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки. Жительница Халиско Гуадалупе Агилар сообщила РБК, что члены картеля начали мстить за убийство своего лидера.

В Соединенных Штатах за информацию о местонахождении Эль Менчо было назначено вознаграждение в размере $15 млн. С 2020 года тот числился в списке наиболее разыскиваемых преступников, составленном управлением по борьбе с наркотиками.

Мексиканская сторона участие США в операции не подтверждала. При этом представитель Пентагона сообщил Reuters, что в задержании Эль Менчо участвовала новая оперативная группа военных США, специализирующаяся на сборе разведданных о наркокартелях. Чиновник подчеркнул, что сам рейд был мексиканской военной операцией, а США подготовили детальное досье и передали его мексиканскому правительству. По информации El Debate, Минобороны Мексики удалось выйти на Эль Менчо через его любовницу.