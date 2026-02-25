 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,
0

Трамп признал участие США в убийстве наркобарона в Мексике

Трамп, говоря о наркотиках, пошутил о «серьезном подрыве» рыболовной отрасли, отметив, что «никто больше не хочет ловить рыбу». Борясь с наркотрафиком, США также уничтожили «одного из самых зловещих главарей картелей», добавил он
Фото: Daniel Becerril / Reuters
Фото: Daniel Becerril / Reuters

США прямо принимали участие в операции по убийству главы одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ежегодном обращении к конгрессу.

Он отметил, что США «восстанавливают американскую безопасность и доминирование в Западном полушарии» и потому предпринимают действуя для обеспечения своих национальных интересов, «защиты нашей страны от насилия, наркотиков, терроризма и иностранного вмешательства».

По словам Трампа, обширные территории в регионе, включая значительную часть Мексики, контролировались наркокартелями.

«Именно поэтому я объявил эти картели иностранными террористическими организациями и объявил незаконный фентанил оружием массового поражения. А благодаря нашей новой военной кампании мы остановили рекордные объемы наркотиков, поступающих в нашу страну, и практически полностью прекратили их попадание по воде», — сказал Трамп.

Что такое наркокартели и что известно о наркотрафике в Мексике
База знаний
Фото:Getty Images

Он пошутил о «серьезном подрыве» рыболовной отрасли, отметив, что «никто больше не хочет ловить рыбу». В течение последних месяцев США неоднократно наносили удары по судам предполагаемых наркоторговцев в омывающих Америку водах.

«Мы также уничтожили одного из самых зловещих главарей картелей. Вы видели это вчера», — добавил Трамп.

Операция по аресту Эль Менчо (Немесио Осегеры Сервантеса) проводилась 22 февраля. В процессе мексиканские спецназовцы столкнулись с нападением членов преступного синдиката. В результате ожесточенной перестрелки четыре боевика были убиты на месте, а трое, в том числе Эль Менчо, получили серьезные ранения. Наркобарон умер при транспортировке в Мехико.

Что известно о наркобароне, из-за убийства которого в Мексике беспорядки
Политика
Немесио Осегера Сервантес (Эль Менчо)

После гибели наркобарона в девяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки. Жительница Халиско Гуадалупе Агилар сообщила РБК, что члены картеля начали мстить за убийство своего лидера.

В Соединенных Штатах за информацию о местонахождении Эль Менчо было назначено вознаграждение в размере $15 млн. С 2020 года тот числился в списке наиболее разыскиваемых преступников, составленном управлением по борьбе с наркотиками.

Мексиканская сторона участие США в операции не подтверждала. При этом представитель Пентагона сообщил Reuters, что в задержании Эль Менчо участвовала новая оперативная группа военных США, специализирующаяся на сборе разведданных о наркокартелях. Чиновник подчеркнул, что сам рейд был мексиканской военной операцией, а США подготовили детальное досье и передали его мексиканскому правительству. По информации El Debate, Минобороны Мексики удалось выйти на Эль Менчо через его любовницу.

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Дональд Трамп Мексика наркотики наркобарон
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
