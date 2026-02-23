 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Reuters узнал об участии новой военной группы США в поимке наркобарона

В операции участвовала объединенная межведомственная оперативная группа США по борьбе с картелем, или JITF-CC. Они передали мексиканскому правительству подробное досье с информацией от правоохранительных органов США и разведки
Продавец киоска развешивает газеты, освещающие обстановку в Мексике после убийства Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), Мехико
Продавец киоска развешивает газеты, освещающие обстановку в Мексике после убийства Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), Мехико (Фото: Quetzalli Nicte-Ha / Reuters)

Новая оперативная группа военных США, специализирующаяся на сборе разведданных о наркокартелях, принимала участие в операции по задержанию главы одного из наиболее влиятельных мексиканских картелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Эль Менчо. Об этом Reuters сообщил американский представитель Минобороны.

Чиновник подчеркнул, что сам рейд был мексиканской военной операцией. США подготовили для Эль Менчо подробный пакет целей и передали его мексиканскому правительству для проведения операции. Подробное досье содержало информацию, предоставленную правоохранительными органами США и разведкой США, сообщил бывший чиновник.

Об объединенной межведомственной оперативной группе США по борьбе с картелем, или JITF-CC, существует мало публичной информации, пишет агентство.

На их сайте указано, что цель — «выявлять, нарушать и демонтировать операции картелей, представляющие угрозу для США вдоль границы между США и Мексикой». Бригадный генерал США Маурицио Калабрезе, возглавляющий эту группу, ранее рассказал Reuters о том, как американские военные используют свой опыт в борьбе с такими группами, как Аль-Каида и Исламское государство (запрещенные в России террористические организации), чтобы выработать картельные сети.

Власти Мексики раскрыли, как отследили наркобарона через его любовницу
Политика
Машина скорой помощи, предположительно перевозящая тело Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо), покидает Специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью, Мехико, Мексика

Операция по аресту Эль Менчо состоялась 22 февраля. В ходе спецоперации мексиканские спецназовцы столкнулись с нападением со стороны членов преступного синдиката. В результате ожесточенной перестрелки четыре боевика были ликвидированы на месте, а трое, включая Сервантеса, получили серьезные ранения. Наркобарон скончался при транспортировке в Мехико.

После трагической гибели наркобарона в девяти мексиканских штатах вспыхнули массовые беспорядки. Гуадалупе Агилар из Халиско сообщила РБК, что члены картеля начали мстить за убийство своего лидера.

В Соединенных Штатах за информацию о местонахождении Эль Менчо было назначено вознаграждение в размере $15 млн. С 2020 года он числится в списке наиболее разыскиваемых преступников, составленном Управлением по борьбе с наркотиками.

Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, начал «карьеру» в 1990-х главарем киллеров в картеле «Миленио», затем руководил безопасностью в картеле «Синалоа», а после ареста главы «Миленио» Оскара Навы Валенсии в 2009 году сыграл ключевую роль в его задержании, что позволило ему возглавить отколовшуюся группировку «Лос Торсидос», позже трансформировавшуюся в картель «Новое поколение Халиско». Свое влияние он укрепил браком с родственницей Валенсии, превратив организацию в семейный бизнес, действовавший более чем в 60 странах: его брат Антонио отвечал за закупку оружия и был арестован в 2022 году, а сын занимал руководящую должность в картеле и в 2025 году приговорен в США к пожизненному заключению за наркоторговлю.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Мексика США Операция наркокартели
