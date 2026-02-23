Минобороны Мексики раскрыло детали операции по ликвидации главы картеля

Силы специального назначения Мексики подверглись нападению в ходе операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, также известного как «Эль Менчо». Ответным огнем были убиты семь человек, среди которых сам Сервантес, сообщило Минобороны Мексики в X.

В операции были задействованы воздушные суда ВВС и специальные силы национальной гвардии. В ходе вооруженного столкновения четверо членов картеля были убиты на месте, трое были тяжело ранены. Они скончались в ходе их транспортировки по воздуху в Мехико. Среди них был главарь картеля.

Еще двое участников преступной группировки задержаны. Также в ходе операции было изъято различное вооружение, в том числе реактивные гранатометы, способные сбивать авиацию и уничтожать бронированные машины.

«К сожалению, в ходе данной военной операции трое сотрудников получили ранения. Они были доставлены в медицинские учреждения Мехико для оказания неотложной медицинской помощи», — добавили в Минобороны.

Материал дополняется