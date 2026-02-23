 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Минобороны Мексики раскрыло детали операции по ликвидации главы картеля

Силы специального назначения Мексики подверглись нападению в ходе операции по задержанию главы наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера Сервантеса, также известного как «Эль Менчо». Ответным огнем были убиты семь человек, среди которых сам Сервантес, сообщило Минобороны Мексики в X.

В операции были задействованы воздушные суда ВВС и специальные силы национальной гвардии. В ходе вооруженного столкновения четверо членов картеля были убиты на месте, трое были тяжело ранены. Они скончались в ходе их транспортировки по воздуху в Мехико. Среди них был главарь картеля.

В Мексике ликвидировали самого разыскиваемого в стране наркобарона
Политика
Немесио Осегера Сервантес

Еще двое участников преступной группировки задержаны. Также в ходе операции было изъято различное вооружение, в том числе реактивные гранатометы, способные сбивать авиацию и уничтожать бронированные машины.

«К сожалению, в ходе данной военной операции трое сотрудников получили ранения. Они были доставлены в медицинские учреждения Мехико для оказания неотложной медицинской помощи», — добавили в Минобороны.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Романов Илья
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Церемония закрытия Олимпиады в Италии. Онлайн Спорт, 00:13
Золотые победы. Самые яркие выступления россиян на зимних Олимпиадах Спорт, 00:05
«Чудо на льду». Как сборная США сенсационно победила СССР на Олимпиаде Спорт, 00:04
Кто завоевал наибольшее количество золотых медалей на Олимпиаде-2026 Спорт, 00:03
Минобороны Мексики раскрыло детали операции по ликвидации главы картеля Политика, 00:02
Что изменится в личных финансах россиян с 1 марта Инвестиции, 00:00
Все московские аэропорты возобновили полеты Политика, 22 фев, 23:47
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
За три часа над Россией перехватили 36 дронов Политика, 22 фев, 23:32
Кадры массовых беспорядков в Мексике после убийства главы наркокартеля Общество, 22 фев, 23:20
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 22 фев, 23:08
Беспорядки начались в Мексике после убийства главы наркокартеля Общество, 22 фев, 22:59
В Петербурге дворник поймал мальчика, выпавшего с седьмого этажа Общество, 22 фев, 22:52
Теннисист Корда пошутил над оговоркой журналиста про «секс» с соперником Спорт, 22 фев, 22:47
Российская теннисистка Чараева выиграла «челленджер» в Мидленде Спорт, 22 фев, 22:41