США сообщили об ударе по судну с наркотиками и гибели трех человек

По данным разведки, судно шло по «известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана». В результате операции погибли три человека, среди американских военнослужащих пострадавших нет

Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое, предположительно, принадлежало наркоторговцам, сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

«Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице командования в социальной сети X.

В результате удара погибли три человека, при этом американские военнослужащие не получили ранений.

В прошлый раз американские военные нанесли удар по трем суднам в Тихом океане и Карибском море, в результате чего погибли 11 человек. Операцию провели 16 февраля. По утверждению командования, лодки были причастны к перевозке наркотиков.

Как уточнило тогда командование, были убиты 11 мужчин-наркоторговцев: четыре на первом судне в восточной части Тихого океана, четыре на втором судне в восточной части Тихого океана и трое на третьем судне в Карибском бассейне.