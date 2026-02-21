США сообщили об ударе по судну с наркотиками и гибели трех человек
Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое, предположительно, принадлежало наркоторговцам, сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.
«Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице командования в социальной сети X.
В результате удара погибли три человека, при этом американские военнослужащие не получили ранений.
В прошлый раз американские военные нанесли удар по трем суднам в Тихом океане и Карибском море, в результате чего погибли 11 человек. Операцию провели 16 февраля. По утверждению командования, лодки были причастны к перевозке наркотиков.
Как уточнило тогда командование, были убиты 11 мужчин-наркоторговцев: четыре на первом судне в восточной части Тихого океана, четыре на втором судне в восточной части Тихого океана и трое на третьем судне в Карибском бассейне.
