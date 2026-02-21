 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США сообщили об ударе по судну с наркотиками и гибели трех человек

По данным разведки, судно шло по «известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана». В результате операции погибли три человека, среди американских военнослужащих пострадавших нет

Соединенные Штаты нанесли удар по судну, которое, предположительно, принадлежало наркоторговцам, сообщила пресс-служба Южного командования Вооруженных сил США.

«Разведка подтвердила, что судно шло по известным маршрутам контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовалось для наркотрафика», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице командования в социальной сети X.

В результате удара погибли три человека, при этом американские военнослужащие не получили ранений.

США сообщили об ударе по трем лодкам и смерти 11 наркоторговцев
Политика

В прошлый раз американские военные нанесли удар по трем суднам в Тихом океане и Карибском море, в результате чего погибли 11 человек. Операцию провели 16 февраля. По утверждению командования, лодки были причастны к перевозке наркотиков.

Как уточнило тогда командование, были убиты 11 мужчин-наркоторговцев: четыре на первом судне в восточной части Тихого океана, четыре на втором судне в восточной части Тихого океана и трое на третьем судне в Карибском бассейне.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Тихий океан наркоторговцы Удары США
Материалы по теме
США сообщили об ударе по трем лодкам и смерти 11 наркоторговцев
Политика
Как США ударили по судну наркоторговцев в Тихом океане. Видео
Политика
В США сообщили о новом ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Беспилотник сбили на подлете к Воронежу Политика, 06:23
США сообщили об ударе по судну с наркотиками и гибели трех человек Политика, 06:19
В трех российских аэропортах ограничили полеты Политика, 05:50
Девять российских аэропортов возобновили работу Политика, 05:45
Axios сообщил об испытаниях в США дронов-камикадзе для массового выпуска Политика, 05:38
Тела трех погибших нашли на месте крушения вертолета в Приамурье Общество, 05:19
В Амурской области нашли место крушения пропавшего вертолета Общество, 05:06
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Суд назначил беседу по иску Тимура Иванова об отправке на спецоперацию Общество, 04:51
Axios узнал, что США рассматривают план убийства лидера Ирана и его сына Политика, 04:31
Следователи установили личности всех погибших на Байкале Общество, 04:25
Трамп назвал смешным решение Верховного суда об отмене пошлин Политика, 03:57
Fox News узнал, где пройдет допрос Клинтонов по делу Эпштейна Политика, 03:51
Белый дом сообщил, сколько будет действовать пошлина Трампа Политика, 03:36
Трамп объявил о начале «процесса корректировки» после решения ВС Политика, 03:10