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Военная операция на Украине ,  
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США сочли, что сделка о мире оставит Москву и Киев «немного несчастными»

Левитт: сделка о мире на Украине может оставить стороны немного несчастными
Сюжет
Военная операция на Украине
Для хорошей сделки типично, когда после ее заключения обе стороны остаются «немного несчастными», заявила Левитт. И Москва, и Киев отвергают требования друг друга. Путин заявлял о готовности Москвы к некоторым компромиссам

Россия и Украина после заключения сделки об урегулировании конфликта могут оказаться «немного несчастными», заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, трансляция шла на Youtube-канале американской администрации.

Она выразила уверенность, что президент США Дональд Трамп знает, как заключить соглашение, лучше, чем кто-либо до него. Чтобы договоренность была достигнута, необходимо усадить представителей обеих сторон за стол переговоров, отметила пресс-секретарь Белого дома.

«Типично для хорошей сделки: после ее заключения обе стороны немного несчастны», — заключила Левитт.

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Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

И Москва, и Киев заявляют о желании завершить конфликт, Россия обвиняет украинскую сторону в отказе от переговоров. В июне российский президент Владимир Путин предложил Украине новые условия для начала мирных переговоров, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России.

Россия прекратит боевые действия, если добьется заключения устраивающих обе стороны договоренностей, сказал 24 февраля глава МИДа Сергей Лавров. Российские власти подчеркивали, что военная операция завершится только после достижения всех ее целей.

Путин при этом подчеркивал, что Москва готова искать компромиссы в отношениях с другими странами, в том числе по Украине, но не в ущерб собственным интересам. Уступки и «размены» российский президент исключал.

Киев также заявлял о готовности к мирному урегулированию конфликта при обеспечении гарантий безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что это возможно при получении гарантий безопасности от НАТО в отношении территорий, которые контролирует Киев, и сохранении поставок оружия. При этом он исключал отказ от утраченных территорий и допускал их возвращение дипломатическим путем после окончания боевых действий.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина США мирное урегулирование Военная операция на Украине мирные переговоры Кэролайн Левитт
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