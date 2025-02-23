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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский перечислил украинские требования к гарантиям безопасности

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Военная операция на Украине
Президент назвал условия Киева по численности армии, вступлению в ЕС и НАТО и соблюдению перемирия
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Anatolii Stepanov / Reuters)

Украина должна иметь армию в 800 тыс. человек, которую ей будут помогать финансировать, заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Гарантии безопасности — теоретически это одна история, а практически, если мы даже говорим об экономических гарантиях безопасности, это членство в Европейском Союзе для нас. Это первое. Другое, что бы я назвал, — финансирование украинской армии не менее чем в 800 тыс. Так я считаю. Второе. Если нас нет в НАТО, если у нас с вами пока нет таких гарантий безопасности, а мы понимаем, что пока Соединенные Штаты и несколько европейских стран против, поэтому мы с вами понимаем, что реально НАТО пока нет, хотя это будет на столе, в разговорах», — заявил он.

Президент добавил, что идут разговоры о размещении контингента зарубежных войск на Украине. По его словам, при линии боевых действий в 1 тыс. км в случае достижения договоренности о прекращении огня должна также осуществляться «верификация» соблюдения перемирия на этой протяженности.

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Министр финансов США Скотт Бессент 23 февраля заявил, что сделка о доступе к полезным ископаемым, которую США планируют заключить с Украиной, не содержит военных гарантий для Киева, в ней идет речь только о "гарантиях активных инвестиций Соединенных Штатов в экономическое будущее" Украины, которые можно назвать "гарантиями экономической безопасности».

Зеленский, говоря о сделке, заявил, что придерживался логики, согласно которой экономическое соглашение как часть гарантий безопасности могло бы включать присутствие войск на Украине, однако ответа на подобное предложение от США не Киев не получил.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что вступление в Евросоюз — это суверенное право Украины, поскольку речь не идет о военном альянсе - Москва против членства Киева в НАТО.

Россия также считает неприемлемым присутствие иностранных войск на Украине, поскольку это будет контингент из стран НАТО, хотя и необязательно под флагом альянса.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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