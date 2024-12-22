Путин: Россия готова к компромиссам в отношениях с другими странами

Путин заявил о готовности России к компромиссам с другими странами

Владимир Путин (Фото: Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press)

Москва готова искать компромиссы в отношениях с другими странами, но не в ущерб собственным интересам, заявил президент России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Политик дал интервью Зарубину после прямой линии. Тот задал Путину вопрос о возможности наладить отношения с США после отправки Вашингтоном оружия на Украину.

«Мы готовы к поиску этих компромиссов. Но без ущерба для наших интересов», — сказал Путин.

По мнению Путина, выбраться из «глубокой ямы» в отношениях с США возможно, «если есть желание». У России это желание есть, подчеркнул он.

По словам президента, противники Москвы эскалируют ситуацию в зоне боевых действий. Однако Россия ответит на любой вызов, уверен политик.