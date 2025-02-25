ЕС попросит Индию помочь с санкциями против России

ЕС хочет во время визита делегации во главе с фон дер Ляйен убедить Индию помочь с обеспечением санкций против России. Индия не присоединилась к санкциям, индийские компании попадают в списки ЕС и США за участие в их обходе

Нарендра Моди (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обратится к нему с призывом помочь в обеспечении санкций против России, сообщил чиновник ЕС журналистам на брифинге, передает Bloomberg.

По его словам, ЕС заинтересован в усилении санкций в отношении России, а Индия могла бы сыграть роль в прекращении конфликта на Украине и обеспечении прочного мира.

27–28 февраля группа еврокомиссаров во главе с фон дер Ляйен посетит Нью-Дели. Как рассказал чиновник, они обсудят с индийской стороной расширение доступа на рынки и высокие тарифы Нью-Дели на европейские товары, в частности автомобили и вино, а также попытаются выработать рамки для определения повестки дня саммита Индия — ЕС, запланированного на конец года.

МИД Индии воздержался от комментариев для Bloomberg.

Моди говорил, что Нью-Дели выступает в конфликте «на стороне мира». Индия официально не присоединилась к санкциям, которые вводят западные страны против России. В индийском МИДе рестрикции называли «рычагами», которые развитые страны используют, когда им это удобно.

Компании из Индии попадают под ограничения США и Евросоюза по обвинениям в участии в обходе санкций против России.

В январе, после объявления масштабного пакета санкций против российского энергетического сектора, США потребовали от Индии cгрузить нефть из России с танкеров до 27 февраля. Под ограничения тогда попали, в частности, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», более 180 танкеров, которые Вашингтон считает «теневым флотом» России, и др. Нью-Дели согласился отказывать в разгрузке танкерам, на которые распространяются санкции США, рассказывал собеседник Bloomberg.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вскоре после введения санкций заявил, что маршруты поставок «просто так перерубить невозможно»: если в одном месте что-то перекрывают, в другом появляется альтернативный маршрут. Он подчеркнул, что Москва будет искать варианты для минимизации последствий санкций.