Россия и Индия договорились упростить взаимодействие военных ведомств

Фото: Abhishek Chinnappa / Getty Images

Россия и Индия подписали двустороннее соглашение, упрощающее взаимодействие между министерствами обороны обеих стран при организации совместных мероприятий, сообщила пресс-служба российского Минобороны.

Россию на встрече представил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Индийскую сторону — посол Индии Винай Кумар.

Ранее в феврале Россия предложила Индии помощь в разработке и создании современных боевых самолетов. До этого экспортный вариант российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э совершил свой тренировочный полет на выставке Aero India 2025 в Бангалоре.

Индийские власти заявили, что оценивают возможности Су-57 и рассматривают его для возможной закупки.

В том же месяце Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет. По данным Guarding India, они предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo.