Россия и Индия договорились упростить взаимодействие военных ведомств
Россия и Индия подписали двустороннее соглашение, упрощающее взаимодействие между министерствами обороны обеих стран при организации совместных мероприятий, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Россию на встрече представил заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин. Индийскую сторону — посол Индии Винай Кумар.
Ранее в феврале Россия предложила Индии помощь в разработке и создании современных боевых самолетов. До этого экспортный вариант российского многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э совершил свой тренировочный полет на выставке Aero India 2025 в Бангалоре.
Индийские власти заявили, что оценивают возможности Су-57 и рассматривают его для возможной закупки.
В том же месяце Индия подписала контракт с Россией на закупку противокорабельных ракет. По данным Guarding India, они предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo.
Читайте РБК в Telegram.
Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа
В Кремле раскрыли детали переговоров между Россией и США
Кадры с переговоров России и США в Эр-Рияде
Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине
Самолет Delta перевернулся в аэропорту Торонто. Видео
Российские телеканалы сохранили треть иностранных фильмов. Назван Топ-10
Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Юристы заявили о возможности компаний забрать «нерезидентские» дивиденды
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской