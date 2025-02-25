Мерц описал ситуацию в Европе словами «без пяти минут полночь»

Девизом США при новой администрации может стать выражение «Одна только Америка», в связи с этим страны Европы должна укрепить свою обороноспособность, заявил Мерц, добавив, что готов к «худшему сценарию»

Фридрих Мерц (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Лидер победившего на выборах в Германии «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что страны Европы должны как можно быстрее укрепить свою обороноспособность, передает The Guardian.

По мнению кандидата в канцлеры, это необходимо с учетом того, что девизом США при новой администрации может стать выражение «America Alone» («Одна только Америка»). Глава Пентагона Пит Хегсет несколько дней назад заявил, что европейские лидеры «должны взять на себя основную ответственность за защиту континента», что требует увеличения расходов на оборону с 2 до 5%.

«В Европе сейчас действительно без пяти минут полночь», — считает Мерц. Полночь символизирует глобальную катастрофу на часах Судного дня, которые ведет «Бюллетень ученых-атомщиков». В 2025 году стрелки переместились на отметку 89 секунд до «ядерной полуночи», что стало новым антирекордом за 78 лет существования проекта.

Мерц дал понять, что будет стремиться к хорошим отношениям с США, но в то же время готов к «худшему сценарию». Guardian отмечает, что первые публичные комментарии, которые политик сделал 24 февраля, в третью годовщину начала полномасштабного конфликта России и Украины, были направлены на поддержку Киева. Мерц подчеркнул также, что переговоры о мире должны проходить с участием украинской стороны.

Это можно расценить как выпад в сторону администрации Трампа, пишет газета. На прошлой неделе в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций, Украина на ней не была представлена. Кроме того, республиканец сделал несколько резких заявлений в адрес украинского президента Владимира Зеленского, назвав его «диктатором без выборов» и заявив, что его присутствие на встречах, посвященных урегулированию, «не очень важно».

Эти слова вызвали критику действующего канцлера Германии Олафа Шольца, который напомнил, что, согласно украинской Конституции, проведение выборов невозможно во время военного положения. Глава МИД Анналена Бербок заявила, что европейские страны должны усилить давление на Вашингтон и дать понять США, «что они могут много потерять, если больше не будут на стороне либеральных демократий Европы».