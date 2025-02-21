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Военная операция на Украине ,  
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Бербок призвала усилить давление на США после переговоров с Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Европа должна показать США, что им есть что терять, если они больше не поддерживают либеральную демократию, заявила Бербок. Будущее американо-европейских отношений она сочла неопределенным
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press
Фото: Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на предвыборном мероприятии в Потсдаме, заявила, что европейские страны должны усилить давление на США с учетом недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде об Украине. Киев не был на них представлен.

«Мы усилим давление на американцев, дав понять, что они могут много потерять, если больше не будут на стороне либеральных демократий Европы», — сказала она (цитата по Tagesspiegel).

По мнению министра, необходим новый «поворотный момент». Бербок вспомнила термин Zeitenwende, который в начале полномасштабных боев на Украине использовал канцлер Олаф Шольц, а общество немецкого языка признало его словом 2022 года. «Три года назад мы сказали: это поворотный момент. Теперь нам нужен второй поворотный момент, больше никаких колебаний и проволочек ради нашего мира», — сказала глава МИДа.

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Олаф Шольц

Бербок добавила, что будет поддерживать Украину сколько потребуется, и подчеркнула, что нельзя «решать вопросы войны и мира за счет украинцев или европейцев». Что касается будущего европейско-американских отношений, министр посоветовала подождать: «Ничего еще не решено».

Глава немецкого МИДа ранее назвала абсурдными последние комментарии президента США Дональда Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором без выборов». «Украинцы каждодневно сражаются за свою свободную демократию, и мы как европейцы поддерживаем их на пути в Европейский союз», — сказала она.

Высказывания Трампа раскритиковал и Шольц: «Просто неправильно и опасно отказывать президенту Зеленскому в его демократической легитимности». Канцлер напомнил, что, согласно украинской Конституции, проведение выборов невозможно во время военного положения.

Нелегитимным Зеленского называют российские власти, ссылаясь на то, что его формальный срок полномочий на посту украинского лидера истек в мае 2024 года. Киев отмечал, что по Конституции глава государства занимает свой пост до избрания нового.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Анналена Бербок Германия США Дональд Трамп Украина Олаф Шольц
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