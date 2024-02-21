Медведев прокомментировал убийство угнавшего Ми-8 россиянина

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя гибель российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, заявил: «Собаке — собачья смерть». Видеофрагмент разговора с журналистами он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Не важно, из чьих рук?» — спросила его одна из журналисток.

В ответ Медведев улыбнулся и добавил: «Я все сказал».

Кузьминову было 28 лет. В августе 2023 года он угнал из Курска на Украину вертолет Ми-8. Украинское издание «Политика страны» со ссылкой на ГУР Минобороны сообщало, что пилот связался с украинской разведкой и, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности, новые документы и обещание денежного вознаграждения.

ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене. Представитель контрразведки сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что россиянина найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство». «До всех дотянемся, наши руки длинные», — сказал он.

19 февраля 2024 года в испанских СМИ появились сообщения об убийстве Кузьминова в испанском муниципалитете Вильяхойоса в провинции Аликанте. Позже украинское Минобороны подтвердило этот факт.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что пилот стал «моральным трупом» в тот момент, когда планировал свое преступление.