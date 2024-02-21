 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Медведев прокомментировал убийство угнавшего Ми-8 россиянина

Медведев прокомментировал убийство угнавшего Ми-8 россиянина Кузьминова
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя гибель российского пилота Максима Кузьминова, угнавшего вертолет Ми-8 на Украину, заявил: «Собаке — собачья смерть». Видеофрагмент разговора с журналистами он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Не важно, из чьих рук?» — спросила его одна из журналисток.

В ответ Медведев улыбнулся и добавил: «Я все сказал».

Il Corrispondente сообщила об убийстве в Испании летчика, угнавшего Ми-8
Политика
Максим Кузьминов

Кузьминову было 28 лет. В августе 2023 года он угнал из Курска на Украину вертолет Ми-8. Украинское издание «Политика страны» со ссылкой на ГУР Минобороны сообщало, что пилот связался с украинской разведкой и, попав в зону боевых действий, перелетел на Ми-8 на Украину на малой высоте в режиме радиомолчания. За это он получил гарантии безопасности, новые документы и обещание денежного вознаграждения.

ФСБ России возбудило против Кузьминова уголовное дело о госизмене. Представитель контрразведки сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что россиянина найдут и накажут «по всей строгости закона <...> за предательство». «До всех дотянемся, наши руки длинные», — сказал он.

19 февраля 2024 года в испанских СМИ появились сообщения об убийстве Кузьминова в испанском муниципалитете Вильяхойоса в провинции Аликанте. Позже украинское Минобороны подтвердило этот факт.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что пилот стал «моральным трупом» в тот момент, когда планировал свое преступление.

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Персоны
Дмитрий Медведев пилот Вертолет Ми-8 Украина
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
Материалы по теме
Киев подтвердил гибель россиянина, угнавшего Ми-8 на Украину
Политика
В Испании начали проверку после сообщений об убийстве угнавшего Ми-8
Политика
В Кремле заявили об отсутствии данных о гибели угнавшего Ми-8 летчика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 16:39
Европейцы назвали самый вероятный исход конфликта на Украине Политика, 22:37
Медведев прокомментировал убийство угнавшего Ми-8 россиянина Политика, 22:32
Пресс-секретарь Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля Политика, 22:24
Медведев объяснил, когда задачи спецоперации будут считаться выполненными Политика, 22:18
Суд арестовал руководство общества глухих по делу о растрате Общество, 22:09
В ВСУ назвали статью NYT о пленных в Авдеевке пропагандой Политика, 22:04
Стал известен первый соперник «Спартака» в плей-офф КХЛ Спорт, 21:57
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Пентагон предупредил об угрозе дефицита запчастей у ВСУ Политика, 21:39
Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе Спорт, 21:35
Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине Политика, 21:34
Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира Спорт, 21:12
Песков заявил, что Путин поддерживает Валиеву Спорт, 21:11
Окна в пол и угловое остекление: квартиры, где всегда много света РБК и ПИК, 21:11
Верховный суд признал законным отказ ЦИК в регистрации Надеждина Политика, 20:54