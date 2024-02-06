Задержанный в Аргентине по запросу Киева россиянин попросил об убежище

Защита сына российского бизнесмена Игоря Чуркина, ожидающего в Аргентине решения по выдаче Украине, попросила предоставить ему политическое убежище, сообщила «РИА Новости» заведующая консульским отделом посольства России в Аргентине Наталия Пустовалова.

«Находимся в постоянном контакте с Чуркиным. Его обвиняют в «заведомо ложном сообщении о совершении уголовного правонарушения». У россиянина есть аргентинский адвокат, который защищает его интересы и который подал прошение о предоставлении Чуркину политического убежища», — сказала она.

Пустовалова подчеркнула, что консульский отдел посольства готов оказать россиянину юридическую помощь в рамках своей компетенции.

О задержании в аэропорту Буэнос-Айреса россиянина по имени Игорь Чуркин Пустовалова сообщила в начале февраля. Он прилетел в страну с семьей в качестве туриста, 1 февраля суд отпустил Чуркина под подписку о невыезде. Пустовалова отметила, что в течение 45 дней пройдет еще одно заседание, на котором будет рассматриваться запрос о выдаче его Украине.

Государственное бюро расследований Украины объяснило задержание Чуркина тем, что предприниматель «обманом пытался сохранить бизнес на Украине». По информации ведомства, в 2022 году принадлежащая ему компания «Львовские автобусные заводы» взяла крупный кредит в государственном банке под залог имущества. Впоследствии Чуркин «потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банка», считают в ведомстве.

В ГБР полагают, что бизнесмен «не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге». Для этого, по версии следствия, он «разработал схему» блокировки проведения аукциона по продаже залогового имущества банком. В ее рамках компания подала в полицию заявление на сотрудников банка, обвинив их в «умышленном особо тяжком правонарушении». Это заявление легло в основу уголовного дела

В октябре 2023 года украинское ГБР предъявило Чуркину подозрение в отчуждении и завладении недвижимым имуществом ЗАО «Завод коммунального транспорта» (бывшее ОАО «Львовский автомобильный завод», ЛАЗ). По данным ведомства, это привело к убыткам предприятия более чем на 350 млн грн ($9,3 млн по текущему курсу).