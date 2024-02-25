Лукашенко заявил, что ОДКБ «не рухнет» без Армении

Лукашенко: ОДКБ не рухнет в случае выхода из нее Армении

ОДКБ «не рухнет» в случае выхода из нее Армении, но Еревану не следует торопиться с этим решением, поскольку «потом зайти будет сложно», заявил Лукашенко. Пашинян сообщил о заморозке членства, но официального объявления не было

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Белоруссия «абсолютно спокойно» реагирует на заявления Армении о членстве в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент страны Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Не захотят они быть в ОДКБ — она не рухнет, не разрушится», — сказал он.

Белорусский президент отметил, что пока Ереван не объявлял официально о выходе из объединения, призвав Армению не торопиться с решением. «Выйти просто. А вот потом зайти будет сложно. Не надо выходить, не надо замораживать чего-то», — подчеркнул Лукашенко.

Во время эскалации конфликта Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ОДКБ не выполнила своих обязательств перед Ереваном. В мае прошлого года он говорил, что в Армении есть мнение, что организация «уходит из страны». Тогда же Пашинян допустил приостановку или заморозку членства Еревана в объединении.

В ноябре политик отказался от участия в саммите ОДКБ. Москва и Минск тогда выразили сожаление по этому поводу. 22 февраля Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24 заявил, что организация не выполнила своих обязательств перед Арменией и страна замораживает свое членство в ОДКБ.

В секретариате организации и в Кремле заявили, что не получали от армянской стороны официального заявления о заморозке членства. В ОДКБ предположили, что слова Пашиняна относились к тому, что в последнее время страна не принимает участие в мероприятиях, которые проводит ОДКБ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Москва обратится к Еревану с просьбой прояснить значение слов Пашиняна.