В администрации США рассказали, как готовились к конфликту Москвы и Киева

Американские чиновники рассказали, что видели признаки готовности России начать боевые действия за несколько месяцев до начала военной операции; они пытались отговорить Москву от этих планов и помочь Киеву подготовиться

Джо Байден (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Почти за год до начала российской военной операции на Украине чиновники в США и других странах Запада допускали скорое начало конфликта Москвы и Киева, пишет Politico. Газета привела комментарии сотрудников американского президента Джо Байдена, военных, дипломатов и других высокопоставленных чиновников о том, как США готовились к возможному началу боевых действий и предупредили об этом Украину.

По словам заместителя советника президента по нацбезопасности Джона Файнера, весной 2021 года США «начали наблюдать тревожное наращивание российских войск на границе с Украиной», это вызывало серьезные опасения Вашингтона по поводу намерений Москвы. Как заявил генерал Пол Накасоне, глава Кибернетического командования США и директор Агентства национальной безопасности, при этом разведка осознавала, что Россия не собирается именно тогда начинать боевые действия.

В октябре 2021-го, по словам Накасоне, он был полностью уверен, что вооруженный конфликт все же произойдет. Госсекертарь США Энтони Блинкен заявил, что с этого момента «начался невероятно интенсивный период взаимодействия» с российскими властями, чтобы попытаться отговорить их, и со всем остальным миром, чтобы предупредить о грядущих событиях.

В частности, той осенью в Москву приезжал глава ЦРУ Уильям Бернс, он встречался с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным. По словам Бернса, во время визита он говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, который в тот момент находился в Сочи: «Разговор был довольно прямолинеен. Я изложил то, что президент [Байден] попросил меня передать». Глава ЦРУ сказал, что по итогам той беседы у него сложилось «очень сильное впечатление», что Путин вот-вот решит начать боевые действия на Украине. Затем Бернс передал содержание разговора президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан рассказал, что по возвращении с саммита G20 в Риме (проходил 30-31 октября 2021 года) проводил ежедневные встречи в СНБ, на них обсуждалось «все, от вооруженных сил до санкций, дипломатии и разведки».

По словам Накасоне, в начале декабря США направили в Киев сотрудников Киберкомандования. Через несколько дней руководитель миссии связался с Вашингтоном и сказал: «Мы не вернемся домой какое-то время. Пошлите больше людей». После этого на Украину прибыли специалисты для проведения операции «Hunt Forward», во время которой те «помогают союзникам обнаруживать зловредную активность в киберпространстве». Позднее в Киев направили команду по реагированию и оказанию помощи во время стихийного бедствия (DART).

Бернс рассказал, что в середине января 2022 года связывался с Зеленским, чтобы передать ему последние данные разведки США. В частности, утверждал он, Россия планировала взять аэропорт Гостомель, занять Киев и « установить там пророссийскую власть». Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в свою очередь заявил, что российские военные в течение шести недель собирались «свергнуть правительство, захватить столицу, убить или взять в плен Зеленского, а затем выйти к Днепру».

25 февраля 2022 года, на следующий день после начала военной операции, российское Минобороны сообщило о блокировании Киева с западной стороны (месяц спустя ведомство объявило о «плановой перегруппировке войск» на киевском направлении). Путин и глава российского МИДа Сергей Лавров при этом заявляли, что появление российских войск под Киевом не означает намерения оккупировать Украину, такой цели у России нет. В Кремле заверяли, что Россия не стремится сменить режим на Украине в рамках военной операции. Представитель президента Дмитрий Песков указывал, что Россия признает Зеленского президентом Украины.

Также в разговоре с Politico американские дипломаты рассказали, как эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Киева сначала во Львов, а потом в Польшу. Той же зимой, напомнил экс-посол США в Москве Джон Салливан (занимал эту должность до сентября 2022-го) американцам рекомендовали не посещать Россию.

Российские власти считают, что в конфликте Москвы и Киева виновны страны Запада, которые «организовали и поддержал на Украине антиконституционный вооруженный переворот в 2014 году», а затем «поощряли и оправдывал геноцид в отношении людей в Донбассе». 21 февраля, выступая с посланием к Федеральному собранию, Путин сказал: «Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить».