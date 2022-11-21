Песков ответил на слова Зеленского о желании России «взять передышку»

Песков также заверил, что Россия не стремится сменить власть на Украине в рамках СВО, и напомнил, что президент Владимир Путин уже высказывался по данному вопросу

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Россия хочет достигнуть заявленных в начале спецоперации целей на Украине, и она их достигнет. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о стремлении Москвы «взять передышку».

«Россия стремится достигнуть своих целей специальной военной операции. Достигнуть этих целей можно разными способами и в разных форматах», — подчеркнул он.

На вопрос, стремится ли Россия сменить режим на Украине в рамках спецоперации, Песков ответил отрицательно, напомнив, что президент Владимир Путин уже высказывался по данному вопросу.

Зеленский 19 ноября заявил, что Россия хочет не мира, а «краткосрочного перемирия» и «передышки» в боевых действиях для восстановления сил. По его словам, такая «передышка» лишь «ухудшит ситуацию». Мира можно достичь только при «демонтаже всех элементов российской агрессии», считает Зеленский.

Украинский лидер напомнил, что в украинской «формуле мира», которую он представил участникам саммита G20, в том числе содержатся пункты о выводе российских войск, освобождении всех пленных, энергетической, продовольственной и ядерной безопасности.

Тогда Песков, комментируя слова Зеленского на G20, указал на то, что Украина не хочет и не может вести переговоры с Россией. В связи с этим цели России будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции, подчеркнул он.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации президент России Владимир Путин назвал, в частности, «денацификацию и демилитаризацию» Украины. Для помощи Украине страны Запада поставляют Киеву вооружения, а против самой России введены масштабные санкции. В России прошла частичная мобилизация.