Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое продлевает запрет на российские социальные сети и интернет-сервисы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Речь идет в том числе о соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и других ресурсах. Запрет продлен на три года.
Украина ввела санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц в мае 2017 года. В список попали в том числе и социальные сети и сервисы «Яндекса», их заблокировали на территории страны. Поводом стало обвинение Службы безопасности Украины в отношении российских ИT-компаний в передаче данных украинцев российским спецслужбам. Срок действия ограничительных мер истекал 15 мая 2020 года.
Вскоре после того, как указ вступил в силу, на сайте президента Украины опубликовали петицию с просьбой отменить блокировку «Вконтакте», однако Петр Порошенко, занимавший тогда должность главы государства, не поддержал ее. В ответе президента на петицию говорилось, что «Вконтакте» и другие ресурсы «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».