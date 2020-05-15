Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине

Санкции против соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а также Mail.ru и «Яндекса» были приняты в 2017 году. Запрет на них продлили еще на три года

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое продлевает запрет на российские социальные сети и интернет-сервисы. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Речь идет в том числе о соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и других ресурсах. Запрет продлен на три года.

Украина ввела санкции в отношении ряда российских компаний и физических лиц в мае 2017 года. В список попали в том числе и социальные сети и сервисы «Яндекса», их заблокировали на территории страны. Поводом стало обвинение Службы безопасности Украины в отношении российских ИT-компаний в передаче данных украинцев российским спецслужбам. Срок действия ограничительных мер истекал 15 мая 2020 года.

Вскоре после того, как указ вступил в силу, на сайте президента Украины опубликовали петицию с просьбой отменить блокировку «Вконтакте», однако Петр Порошенко, занимавший тогда должность главы государства, не поддержал ее. В ответе президента на петицию говорилось, что «Вконтакте» и другие ресурсы «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».