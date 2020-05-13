СНБО Украины предложил Зеленскому продлить санкции против «ВКонтакте»

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Совет национальной безопасности и обороны Украины передал в офис президента страны проект указа о продлении санкций против российских интернет-сервисов и соцсетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом говорится в сообщении СНБО на странице в Facebook.

«По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято», — говорится в сообщении.

Санкции в отношении ряда российских компаний, соцсетей и физических лиц были введены на Украине в мае 2017 года. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Помимо сервисов Mail.ru под санкции попали также сервисы «Яндекса». В результате их заблокировали на территории страны на три года. Срок действия санкций и, соответственно, блокировки, должен был истечь 15 мая 2020 года.

Представители Mail.Ru Group, «Яндекса» и «ВКонтакте» отказались от комментариев. РБК направил запрос в «Одноклассники».

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