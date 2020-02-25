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Путин напомнил о выступавшем против строительства мостов и дорог Кудрине

Глава Счетной палаты всегда занимал особую позицию по многим проектам еще при работе в правительстве, заявил президент
Владимир Путин и Алексей Кудрин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Комментируя слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который критикует исполнение нацпроектов, президент Владимир Путин напомнил, что когда Кудрин был министром финансов, он выступал за жесткую макроэкономическую политику и отказывался выделять деньги из бюджета на отдельные проекты. Об этом глава государства рассказал в интервью ТАСС.

Ведущий напомнил о скепсисе Алексея Кудрина в отношении нацпроектов. президент заметил, что «скепсис всегда подталкивает тех, кто должен добиваться конкретного результата».

«Кудрин большой молодец, потому что, когда он был министром финансов, он выступал за жесткую макроэкономическую политику и за то, чтоб лишних денег из бюджета не тратить», — напомнил Путин. По его словам, Кудрин в период работы в кабмине «по каждому вопросу был против». «Он был категорически против строительства кольцевой дороги в Петербурге. Они вместе с Грефом (Герман, глава Сбербанка — РБК.), министром экономики, приходили ко мне дважды. Когда я уж на них там цыкнул, тогда они деньги выделили», — рассказал президент. Критически Кудрин и Греф также относились к строительству моста на остров Русский в Приморье из-за его дороговизны, ряда других инфраструктурных проектов. В каждом случае аргументами против этих проектах выдвигалась их цена и наличие других, более приоритетных задач.

Теперь же, пояснил Путин, Кудрин считает, что «ресурсов достаточно и можно несколько смягчить макроэкономическую политику». «Угол зрения изменился, и глаз видит поотчетливей, потому что не боится, что что-то по этому глазу прилетит», — пошутил президент.

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В декабре Алексей Кудрин заявил, что в нынешнем виде нацпроекты не приведут к достижению национальных целей. Он напомнил, что у некоторых целей нацпроектов до сих пор нет методик расчета, а единый план выполнения нацпроектов недетален. В этих условиях глава Счетной палаты счел маловероятным возможность исполнения планов о росте российской экономики темпами более 3%.

Несмотря на это, в середине января Владимир Путин обратился к Алексею Кудрину с просьбой заняться мониторингом исполнения нацпроектов.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Алексей Кудрин, нацпроекты
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