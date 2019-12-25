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Путин не согласился с данной Кудриным оценкой эффективности нацпроектов
Кудрин заявил, что запланированных в нацпроектах средств не хватит для развития науки, образования и здравоохранения. Путин считает, что без нацпроектов не удалось бы выйти и на нынешний уровень
Алексей Кудрин (Фото: kremlin.ru)

В нынешнем виде нацпроекты не приведут к достижению национальных целей, закрепленных в указе главы государства, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Президент Владимир Путин с ним не согласился.

«Сейчас динамика по национальным целям не везде позитивная. У нас есть и по естественному приросту, по бедности, по приросту экономики значения ниже, чем дано в указе», — заявил Кудрин, отметив, что у некоторых целей до сих пор нет методик расчета и наблюдения за показателями.

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Чтобы добиться выполнения нацпроектов, нужен более широкий инструментарий и дополнительные меры, считает глава Счетной палаты. По его словам, принятый правительством единый план по сути не является планом — он недетален и разбит по мероприятиям. Более подробные планы отдельных нацпроектов готовятся, но пока их нет, то есть четверть срока, отведенного на нацпроекты, уже прошла, а все планы так и не появились, констатировал Кудрин.

Счетная палата считает маловероятным, что с 2021 года экономика страны будет расти на 3% и более. «Национальные проекты не дают такой критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», — предупредил глава ведомства. И высказал мнение, что запланированных в нацпроектах средств не хватит для развития секторов — потенциальных драйверов экономики, в том числе науки, образования и здравоохранения. В качестве примера он привел Германию, где на образование тратится на 1,2% ВВП больше, то есть около $1900 на человека против $650 в России.

Указанные в нацпроектах индикаторы и показатели не связаны с запланированными результатами, по проектам «Здравоохранение» и «Жилье» видно, что решены 100% задач, но цели достигнуты на 25 или 60%, продолжил Кудрин. Другой проблемой нацпроектов глава Счетной палаты назвал то, что ключевые показатели не учитывают специфику регионов. Мониторинг Счетной палаты показал, что 15% регионов считают недостижимыми показатели по увеличению объемов жилищного строительства.

Национальные цели развития зафиксированы в майском указе Владимира Путина. Среди них повышение ожидаемой продолжительности жизни, улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей в год, снижение уровня бедности вдвое и др. Для их реализации были разработаны нацпроекты.

Путин согласился с важностью направлений, связанных с социальной сферой, отметив, что инновации невозможны там, где плохо с образованием или здравоохранением. «То, что нацпроекты не дали необходимых ресурсов в эти сферы, вот с этим мне сложно согласиться», — сказал президент. По его словам, без нацпроектов не было бы уровня, который имеется сегодня.

«Хотя, конечно, в других экономиках, которые прошли определенные этапы развития, там на эти направления выделяется больше ресурсов, это правда», — сказал Путин и выразил сомнение в том, корректно ли сравнивать российскую экономику, считающуюся развивающейся, с экономикой развитых стран. «Ну неважно, тем не менее вы правы в том, что нужно ориентироваться на лучшие образцы», — согласился он.

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Президент согласился и с тем, что над «сопряжением» нацпроектов и национальных целей нужно подумать, но указал, что по таким показателям, как продолжительность жизни, удается добиться результатов и при существующей системе.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Алексей Кудрин, Владимир Путин, нацпроекты
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