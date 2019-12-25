Путин не согласился с данной Кудриным оценкой эффективности нацпроектов

Кудрин заявил, что запланированных в нацпроектах средств не хватит для развития науки, образования и здравоохранения. Путин считает, что без нацпроектов не удалось бы выйти и на нынешний уровень

Алексей Кудрин (Фото: kremlin.ru)

В нынешнем виде нацпроекты не приведут к достижению национальных целей, закрепленных в указе главы государства, заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин. Президент Владимир Путин с ним не согласился.

«Сейчас динамика по национальным целям не везде позитивная. У нас есть и по естественному приросту, по бедности, по приросту экономики значения ниже, чем дано в указе», — заявил Кудрин, отметив, что у некоторых целей до сих пор нет методик расчета и наблюдения за показателями.

Чтобы добиться выполнения нацпроектов, нужен более широкий инструментарий и дополнительные меры, считает глава Счетной палаты. По его словам, принятый правительством единый план по сути не является планом — он недетален и разбит по мероприятиям. Более подробные планы отдельных нацпроектов готовятся, но пока их нет, то есть четверть срока, отведенного на нацпроекты, уже прошла, а все планы так и не появились, констатировал Кудрин.

Счетная палата считает маловероятным, что с 2021 года экономика страны будет расти на 3% и более. «Национальные проекты не дают такой критической массы, таких шагов, которые бы вывели нас на эту траекторию роста», — предупредил глава ведомства. И высказал мнение, что запланированных в нацпроектах средств не хватит для развития секторов — потенциальных драйверов экономики, в том числе науки, образования и здравоохранения. В качестве примера он привел Германию, где на образование тратится на 1,2% ВВП больше, то есть около $1900 на человека против $650 в России.