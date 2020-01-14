Путин попросил Кудрина проконтролировать нацпроекты

Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты Алексея Кудрина заняться мониторингом исполнения национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время встречи с Кудриным в преддверии 25-летия Счетной палаты глава государства сказал: «Я очень рассчитываю на то, что... вы будете заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов».

Он также выразил надежду, что в будущем Счетная палата начнет шире смотреть на проблемы, которыми занимается. «Знаю, что в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами, но, на мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно находить нужные решения», — отметил Путин.

Кудрин в ответ заметил, что СП сейчас наблюдает и за достижением стратегических целей страны. Для контроля нацпроектов используется взаимосвязь с региональными контрольно-счетными палатами.