Путин назвал отличия нацпроектов от госпрограмм Медведева

Для нынешних национальных проектов в отличие от прошлых программ, которые реализовывались под руководством Дмитрия Медведева, определены конкретные цели и ресурсы, а также введена персональная ответственность исполнителей, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Медведевских никаких нацпроектов не было в том смысле, в каком мы сейчас это делаем», — отметил он.

Однако прежние программы не были просто предвыборным обещанием, добавил Путин. «Говорилось об общей проблеме, и выстраивалась общая работа по достижению [результата], непонятно было — как», — заявил он.

Сейчас же, отметил Путин, в нацпроектах уже прописаны конкретные задачи и объем нужных для их исполнения ресурсов, а также ответственные лица. «Такого таргетирования никогда раньше не было», — заявил он.