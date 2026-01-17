 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

WSJ рассказала, как Трамп поменял позицию по удару по Ирану

WSJ: Трамп распорядился, чтобы Пентагон готовил атаку на Иран, но передумал
Трамп рассматривал возможность удара по Ирану, однако спустя сутки засомневался в идее после консультаций с союзниками. По данным WSJ, против выступили Израиль и арабские страны, сочтя момент неподходящим
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января, склонялся к тому, чтобы нанести удар по Ирану, и поручил Пентагону готовить его. Об этом заявили американские чиновники изданию The Wall Street Journal, которое рассмотрело, как менялась позиция лидера США. Однако после консультаций с союзниками, как пишет газета, позиция Трампа, «похоже, изменилась».

Союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, Израиль и арабские страны, предупреждали Вашингтон, что сейчас неподходящее время для удара, заявили чиновники.

В среду, 14 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, рассказывают американские чиновники. В нем израильский лидер вновь подчеркнул, что США не должны наносить удары по Ирану в данный момент, поскольку существуют сомнения, не слишком ли поздно прозвучат взрывы для помощи протестующим.

Трамп во время разговора с журналистами объяснил, что Иран проинформировал администрацию о прекращении гибели протестующих. Жестокое подавление демонстрантов и гибель людей были ключевой причиной, по которой Трамп допускал возможность оказания военной помощи протестующим, отмечает газета.

WSJ описала, как США могут нанести удар по Ирану
Политика
Фото:Kayla Bartkowski / Getty Images

Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на конференции Израильско-американского совета (IAC) заявлял, что администрация США рассчитывает урегулировать ситуацию с Ираном дипломатическим путем.

Позже, 16 января, Дональд Трамп сказал журналистам, что решение не наносить удары по Ирану было принято им самостоятельно.

Путин после беседы с Нетаньяху поговорил с президентом Ирана
Политика
Масуд Пезешкиан

Несмотря на заявления о необходимости решения ситуации в Иране дипломатическим путем, Вашингтон оставляет за собой возможность поражения объектов Тегерана. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт заявила, что авиаудары входят в число «многих, многих вариантов», рассматриваемых президентом.

