WSJ рассказала, как Трамп поменял позицию по удару по Ирану
Президент США Дональд Трамп во вторник, 13 января, склонялся к тому, чтобы нанести удар по Ирану, и поручил Пентагону готовить его. Об этом заявили американские чиновники изданию The Wall Street Journal, которое рассмотрело, как менялась позиция лидера США. Однако после консультаций с союзниками, как пишет газета, позиция Трампа, «похоже, изменилась».
Союзники Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, Израиль и арабские страны, предупреждали Вашингтон, что сейчас неподходящее время для удара, заявили чиновники.
В среду, 14 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом, рассказывают американские чиновники. В нем израильский лидер вновь подчеркнул, что США не должны наносить удары по Ирану в данный момент, поскольку существуют сомнения, не слишком ли поздно прозвучат взрывы для помощи протестующим.
Трамп во время разговора с журналистами объяснил, что Иран проинформировал администрацию о прекращении гибели протестующих. Жестокое подавление демонстрантов и гибель людей были ключевой причиной, по которой Трамп допускал возможность оказания военной помощи протестующим, отмечает газета.
Спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф на конференции Израильско-американского совета (IAC) заявлял, что администрация США рассчитывает урегулировать ситуацию с Ираном дипломатическим путем.
Позже, 16 января, Дональд Трамп сказал журналистам, что решение не наносить удары по Ирану было принято им самостоятельно.
Несмотря на заявления о необходимости решения ситуации в Иране дипломатическим путем, Вашингтон оставляет за собой возможность поражения объектов Тегерана. Пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт заявила, что авиаудары входят в число «многих, многих вариантов», рассматриваемых президентом.
