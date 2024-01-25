Эстония заявила, что создание «линии обороны» не связана с угрозой войны
Создание Эстонией, Латвией и Литвой «линии обороны» на своих восточных границах, в том числе с Россией, не связано с реальной угрозой войны, заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур в интервью Rus.Postimees.
«У нас нет реальной угрозы. Если мы говорим о бункерах, это не значит, что будет война», — сказал он.
Певкур отметил, что бункеры будут построены в тех местах, где Эстония «должна быть в случае кризиса».
Эстонское Минобороны сообщило о том, что страны Балтии договорились о строительстве «линии обороны» на своих восточных границах, 19 января. «Крайне важно разумно использовать время для повышения готовности», — отметили только в ведомстве.
Вице-канцлер эстонского Минобороны Кайдо Тийтус говорил, что такие меры необходимы, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам прийти на помощь в случае возможного нападения. При это он назвал Россию «самой большой угрозой безопасности».
По информации Postimees, Эстония построит около 600 бетонных бункеров на границе для защиты военных от артиллерийского огня и осколков снарядов. Каждое укрытие будет рассчитано на десять человек, его размеры составлят 30–35 кв. м. Большинство бункеров планируется построить в граничащем с Россией регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, некоторые будут расположены у Чудского озера.
Глава российского МИДа Сергей лавров назвал заявления о том, что Россия после окончания конфликта на Украине атакует страны Балтии, «чушью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, говорил, что страна не угрожает Европе.
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