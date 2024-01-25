Картаполов заявил, что обмен пленными продолжат, несмотря на сбитие Ил-76

Андрей Картаполов (Фото: duma.gov.ru)

Россия будет разговаривать «хоть с чертом» ради освобождения российских пленных, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя перспективы дальнейших обменов военнопленными с Украиной после атаки на Ил-76.

«Мы не можем бросить наших ребят и поэтому будем разговаривать хоть с чёртом, работать хоть с нечистым, но нам надо наших ребят вытаскивать, у нас нет другого выхода... Будем разговаривать с учётом всех реалий, всех событий и понимания того, с кем мы имеем дело», — сказал Картаполов журналистам (цитата по «Интерфакс»).

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