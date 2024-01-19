«Коммерсантъ» узнал детали прений на суде над Стрелковым

Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Адвокаты бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) в прениях сторон назвали своего подзащитного «легендой «русской весны» в Донбассе», а его «спонтанное и эмоциональное высказывание» естественным и правомерным как «личное мнение», пишет «Коммерсантъ».

Прокурор накануне запросил для Стрелкова четыре года и 11 месяцев общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму. Заседания проходили в закрытом режиме, так как дело было засекречено.

По словам адвоката Александра Молохова, он и его коллега Гаджи Алиев «не услышали в процессе какой-либо секретной информации» и в начале вчерашнего заседания ходатайствовали о его проведении в открытом режиме, но получили отказ. Защитники сочли это «нарушением гласности судебного производства и права подсудимого на защиту».

Поводом для уголовного дела против экс-офицера, возбужденного ФСБ в июле прошлого года, стали его высказывания в телеграм-канале по поводу событий в Крыму и о задержках с выплатами довольствия донецким военным. Эксперты ФСБ признали посты экстремистскими.

Адвокаты утверждали, что Стрелков был противником так называемых минских соглашений, считая, что благодаря им Украина только получит время для подготовки и перевооружения своей армии. Он хотел отправиться в зону военных действий после февраля 2022 года, но «офицеру-добровольцу с боевым опытом не нашлось места в строю», сказали защитники. Они также отметили, что тот воевал в Приднестровье, на Северном Кавказе и в бывшей Югославии. Экс-министр находится под арестом с лета прошлого года.

Адвокаты также считают, что лишение свободы Стрелкова, у которого около миллиона подписчиков в соцсетях и сотни тысяч сторонников «на фронте и в тылу», не будет способствовать «национальному единству».

Молохов попросил суд оправдать экс-офицера. Оглашение приговора назначено на 25 января.