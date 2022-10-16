Разведка Украины предложила $100 тыс. за поимку Стрелкова

Ранее жена Стрелкова опубликовала фото, где он одет в военную форму. Сумма вознаграждения за поимку Стрелкова выросла с $50 тыс. до $100 тыс.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Главное управление разведки Минобороны Украины предлагает $100 тыс. за поимку бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина), сообщается в телеграм-канале пресс-службы ведомства.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины гарантирует выплату $100 тыс. за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура возбудили против Стрелкова несколько уголовных дел — за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.

Также в пресс-службе отметили, что Стрелков участвует в спецоперации на Украине. Эту информацию подтвердила его жена Мирослава Регинская. Накануне она опубликовала фото во «ВКонтакте», где Стрелков одет в военную форму. «На вопросы: Где Игорь Иванович? Все ли у него хорошо? Куда пропал и тд. Отвечаю: Все хорошо! Скоро выйдет на связь», — написала она.

Сам Стрелков в середине августа заявлял, что на фронте он «рано или поздно непременно» побывает, «но не прямо сейчас». Тогда же телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что Стрелков пытался попасть в Херсонскую область «по левому паспорту» на имя Сергея Рунова, но его задержали и отправили в камеру предварительного заключения (КПЗ) в Симферополе. Позже Стрелков на своей странице во «ВКонтакте» опроверг сообщения о своем задержании в Крыму.

Игорь Стрелков (Гиркин) — гражданин России, возглавлял Минобороны ДНР с мая по август 2014 года. Стрелков утверждал, что в 2013 году уволился из ФСБ в звании полковника. Он служил в Боснии, Приднестровье и Чечне, участвовал в конфликте на востоке Украины, но в августе 2014 года сложил с себя полномочия министра и вернулся в Россию.

За участие в конфликте на востоке Украины США и ЕС внесли его в черный список. Его активы на их территории должны быть заблокированы, а самому Стрелкову запретили въезжать в Соединенные Штаты и государства ЕС.

В 2020 году Украина обвинила Стрелкова в причастности к пыткам украинских граждан в ходе боевых действий в Донбассе в 2014 году и объявила его в розыск.

Кроме того, прокуратура Нидерландов обвиняет Стрелкова в причастности к крушению на Boeing MH17, сбитый в небе над Донбассом в 2014 году.