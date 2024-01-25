Издание DOXA признали нежелательной организацией
Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией, сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводит телеграм-канал комиссии.
Генпрокуратура своим решением поддержала обращение комиссии о признании нежелательной «маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z.s. («DOXA»)», сказал депутат. По его словам, комиссия не раз обращала внимание на деятельность издания, оно «причастно к обучению диверсионной деятельности на территории России».
«В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — сказал Пискарев.
Он напомнил об ответственности за сотрудничество с нежелательными организациями: административной (ст. 20.33) и уголовной (ст. 284.1), предельный срок наказания — до пяти лет заключения.
РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.
В редакции DOXA работают в основном студенты и аспиранты Высшей школы экономики (ВШЭ). Издание запустилось в 2019 году и освещало проблемы университетов в России, после начала боев на Украине журналисты описывали DOXA как журнал о «самых важных проблемах — о войне и диктатуре, неравенстве и климатическом кризисе».
В конце февраля 2022 года сайт издания в России был заблокирован. Сотрудники издания тогда сообщили РБК об отсутствии сомнений, что это связано с написанным ими гайдом о том, как разговаривать с родственниками и коллегами о военной операции России на Украине. Ранее ведомство прислало журналу уведомление с требованием удалить эту информацию с сайта. РКН заблокировал доступ к сайту на основании решения Генпрокуратуры.
Весной 2022 года было закрыто дело против трех экс-редакторов DOXA: Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина. Их приговорили к двум годам исправительных работ. Четвертый экс-редактор, Алла Гутникова, была заочно приговорена к двум месяцам колонии.
В обвинительном заключении говорилось о размещенном в интернете видеоролике с высказываниями об отчислениях студентов из вузов за участие в несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального. В заключении сказано, что у них «на фоне возросших обсуждений проведения несанкционированных акций протеста» «возник умысел на поддержание указанных призывов и создание собственных публикаций».
Адвокаты подсудимых придерживались другого мнения. Они уверены, что в действиях журналистов не было преступного умысла и призывов, в своем видеообращении они не использовали побудительные глаголы.
Осенью того же года Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в розыск.
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