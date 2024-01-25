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Издание DOXA признали нежелательной организацией

Пискарев: Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией
DOXA включили в список нежелательных организаций за «инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники» и призывы сдаваться в плен ВСУ, заявили в Думе. Сайт издания был заблокирован в феврале 2022-го
Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»
Фото: Алексей Смагин / «Коммерсантъ»

Генпрокуратура признала издание DOXA нежелательной организацией, сообщил глава думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводит телеграм-канал комиссии.

Генпрокуратура своим решением поддержала обращение комиссии о признании нежелательной «маскировавшейся под студенческое издание откровенно вражеской организации Mnenie media z.s. («DOXA»)», сказал депутат. По его словам, комиссия не раз обращала внимание на деятельность издания, оно «причастно к обучению диверсионной деятельности на территории России».

«В частности, на информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к российским военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — сказал Пискарев.

Он напомнил об ответственности за сотрудничество с нежелательными организациями: административной (ст. 20.33) и уголовной (ст. 284.1), предельный срок наказания — до пяти лет заключения.

РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

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В редакции DOXA работают в основном студенты и аспиранты Высшей школы экономики (ВШЭ). Издание запустилось в 2019 году и освещало проблемы университетов в России, после начала боев на Украине журналисты описывали DOXA как журнал о «самых важных проблемах — о войне и диктатуре, неравенстве и климатическом кризисе».

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В конце февраля 2022 года сайт издания в России был заблокирован. Сотрудники издания тогда сообщили РБК об отсутствии сомнений, что это связано с написанным ими гайдом о том, как разговаривать с родственниками и коллегами о военной операции России на Украине. Ранее ведомство прислало журналу уведомление с требованием удалить эту информацию с сайта. РКН заблокировал доступ к сайту на основании решения Генпрокуратуры.

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Весной 2022 года было закрыто дело против трех экс-редакторов DOXA: Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина. Их приговорили к двум годам исправительных работ. Четвертый экс-редактор, Алла Гутникова, была заочно приговорена к двум месяцам колонии.

В обвинительном заключении говорилось о размещенном в интернете видеоролике с высказываниями об отчислениях студентов из вузов за участие в несогласованных митингах в поддержку Алексея Навального. В заключении сказано, что у них «на фоне возросших обсуждений проведения несанкционированных акций протеста» «возник умысел на поддержание указанных призывов и создание собственных публикаций».

Адвокаты подсудимых придерживались другого мнения. Они уверены, что в действиях журналистов не было преступного умысла и призывов, в своем видеообращении они не использовали побудительные глаголы.

Осенью того же года Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина объявили в розыск.

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