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МВД объявило в розыск трех бывших сотрудников студенческого журнала Doxa

МВД объявило в розыск бывших редакторов студенческого журнала Doxa (сайт издания заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры) Наталью Тышкевич, Аллу Гутникову и Владимира Метелкина, следует из базы данных ведомства.

В карточках всех троих указано, что они «разыскиваются по статье УК», однако по какой именно, не уточняется. В Telegram-канале издания говорится, что Гутникова покинула Россию, где находятся остальные, неизвестно.

Фигурантов дела Doxa освободили в зале суда
Общество
Армен Арамян, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова (слева направо)

В январе 2021 года Роскомнадзор (РКН) потребовал от журнала удалить видеообращение редакции, размещенное на YouTube, в котором она заявляла о недопустимости ограничения права молодых людей на протест и незаконности отчисления из вузов за это после участия в митингах в связи с арестом оппозиционера Алексея Навального. Редакция выражала несогласие с требованием РКН.

Позднее сообщалось, что против сотрудников издания возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих для них опасность, в том числе через СМИ). В апреле У Тышкевич, Гутниковой и Метелкина и в редакции издания проводили обыски. После этого суд назначил молодым людям меру пресечения в виде запрета определенных действий, она действовала в течение года.

В апреле 2022-го по данной статье всех троих приговорили к двум годам исправительных работ. Гутникову и Метелкина освободили в зале суда, Тышкевич отбывала в этот период административный арест по другому обвинению, позднее она также вышла на свободу.

Теги
розыск МВД журналисты
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