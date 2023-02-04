Суд ужесточил приговор экс-редактору журнала Doxa Алле Гутниковой

Алла Гутникова (Фото: allagut / Telegram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Мировой судья судебного участка № 236 Нагорного района Москвы приговорил экс-редактора журнала Doxa (сайт издания заблокирован Роскомнадзором по решению Генпрокуратуры) Аллу Гутникову к двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщил РБК адвокат журналистки Дмитрий Захватов.

Суд ужесточил Гутниковой наказание по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, представляющие опасность, группой лиц посредством интернета (ч. 2 ст. 151.2 УК). Приговор ей и еще троим бывшим редакторам Doxa — Армену Арамяну, Наталье Тышкевич и Владимиру Метелкину вынесли в апреле 2022 года. Всем четверым назначили наказание в виде двух лет исправительных работ. Всех журналистов, кроме Тышкевич, освободили в зале суда.

«[Гутникову приговорили к двум месяцам колонии заочно] по тому же делу. Произошла замена наказания поскольку Алла не явилась в уголовно-исполнительную инспекцию», — сказал РБК адвокат, добавив, что его подзащитная находится в Берлине. Сторона защиты не планирует предпринимать никаких действий, уточнил он.

Как пояснил Захватов в беседе с Doxa со ссылкой на выдержку из приговора, суд принимал решение об ужесточении наказания исходя из нескольких факторов. В частности, он учитывал «конкретные обстоятельства дела» и «данные о личности Гутниковой <...> в том числе поведение после вынесения приговора». Также во внимание приняли категорию преступления, совершенного журналисткой.

Приговор журналистам Doxa вынесли на основании обвинительного заключения, где упоминался видеоролик из интернета с высказываниями об отчислениях студентов из вузов за участие в несогласованных митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

В прозвучавших в суде ходатайствах о мере пресечения для журналистов было отмечено, что «на фоне возросших обсуждений проведения несанкционированных акций протеста у сотрудников интернет-журнала Doxa, достигших 18-летнего возраста, возник умысел на поддержание указанных призывов и создание собственных публикаций». Они записали видео «с целью увеличения аудитории» и опубликовали ссылку на него в соцсетях, утверждала сторона обвинения.

Видео стало эпизодом уголовного дела в отношении экс-руководителя предвыборного штаба Навального Леонида Волкова (признан иноагентом). Волков при поддержке Гутниковой, Тышкевич, Метелкина и Арамяна организовал несогласованные публичные мероприятия, говорил следователь. Тогда силовики задержали более 100 несовершеннолетних, которых привлекли к административной ответственности.

По делу Волкова, которое возбудили в апреле 2021 года, допросили 12 несовершеннолетних свидетелей. Все они утверждали, что никто не призывал их участвовать в митингах.

Защита Тышкевич, Метелкина, Арамяна и Гутниковой неоднократно пыталась обжаловать приговор, но суд отклонял жалобы. Последняя кассационная жалоба была подана в декабре.