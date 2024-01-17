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Политика ,  
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На Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации

На писателя Быкова составили протокол об участии в нежелательной организации
Участие в нежелательной организации для граждан грозит штрафом в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Быков живет за границей, в 2022 году его признали иноагентом. В конце прошлого года АСТ решил приостановить выпуск его книг
Дмитрий Быков
Дмитрий Быков (Фото: Генриетта Перьян / Global Look Press)

На писателя Дмитрия Быкова (признан иноагентом) составили протокол по административной статье об участии в нежелательной организации (ст. 20.33), следует из данных в картотеке московских судов.

Административное дело зарегистрировано в Никулинском суде.

Участие в нежелательной организации для граждан грозит штрафом в размере от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

РБК обратился за комментарием к Дмитрию Быкову и в пресс-службу Никулинского суда.

Дмитрий Быков — писатель, поэт, публицист и педагог, член Союза писателей. Известность ему в том числе принесли проекты «Гражданин поэт» и «Господин хороший», в рамках которых он писал сатирические стихи на актуальные события, беря за основу произведения классиков русской литературы. Быков участвовал в протестах 2011–2012 годов, входил в координационный совет оппозиции, в феврале 2022 года выступил против военной операции на Украине.

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В июле 2022 года Минюст признал Быкова иностранным агентом. Он решил не оспаривать это в суде. В 2023 году выпуск книг Быкова приостановило издательство АСТ, а продажи — сеть магазинов «Читай-город». Они связывали это решение с высказываниями писателя.

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Быков живет и работает в США, он читает лекции в Корнельском университете. В разговоре с РБК писатель говорил, что АСТ его не уведомляло о прекращении выпуска книг, но сказал, что благодарен издательству, что оно издавало его в течение двух лет после отъезда. «Точно так же, как в начале 1980-х все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного», — отмечал Быков, комментируя прекращение выпуска и продаж его книг.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Ольга Ваганова
Дмитрий Быков нежелательные организации административное дело
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