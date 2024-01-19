В реестр иноагентов включили Чирикову и социолога Юдина
Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и две организации. Среди включенных в реестр людей — экоактивист и политик Евгения Чирикова и социолог Григорий Юдин.
Ведомство указала, что они распространяли материалы иностранных агентов и выступали против военной операции на Украине. Активистка также появлялась на информационных площадках, которые предоставляют иноагенты. Чирикова и Юдин находятся за пределами России.
Чирикова была лидером движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и движения в защиту Химкинского леса. Дважды баллотировалась на пост мэра Химок — в 2009 и 2012 годах. В первый раз она заняла третье место, во второй — второе, уступив Олегу Шахову. В 2015 году она уехала из России.
Юдин — кандидат философских наук. Был доцентом кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ, на сайте Московской школы социальных и экономических наук («Шанинки») значится руководителем программы профессиональной переподготовки «Политическая философия».
Другие новые фигуранты списка:
- Журналистка Лола Тагаева, основатель интернет-издания «Верстка», включенного в реестр иноагентов 11 января.
- Смоленский политик, депутат облдумы Владислав Живица, который уехал в Польшу и объявил там о создании организации, выступающей «за независимость Смоленской области». Он был избран в облдуму в 2018 году, однако после обвинений в адрес первого секретаря обкома КПРФ, где он состоял, его исключили из партии.
- Блогер Владислав Олейник, который, по данным Минюста, является участником нежелательной организации, он, по версии ведомства, распространял недостоверную информацию о политике российских органов власти.
- Лекторий «Живое слово», где в том числе выступал Юдин. Минюст заявил, что площадка распространяла недостоверную информацию об органах власти, «направленную на формирование негативного отношения к общественно-политической обстановке» в России.
- «Комитет ингушской независимости», основанный в Турции представителями ингушской диаспоры. По данным Минюста, организация выступала за действия, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространяла недостоверные сведения.
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