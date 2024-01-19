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В реестр иноагентов включили Чирикову и социолога Юдина

В реестр иноагентов включили Евгению Чирикову и социолога Григория Юдина
Минюст включил в реестр пять человек и две организации, которые распространяли недостоверную информацию. В список попали журналистка Тагаева и бывший смоленский депутат, а также организация, созданная ингушами в Турции
Евгения Чирикова
Евгения Чирикова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и две организации. Среди включенных в реестр людей — экоактивист и политик Евгения Чирикова и социолог Григорий Юдин.

Ведомство указала, что они распространяли материалы иностранных агентов и выступали против военной операции на Украине. Активистка также появлялась на информационных площадках, которые предоставляют иноагенты. Чирикова и Юдин находятся за пределами России.

Чирикова была лидером движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и движения в защиту Химкинского леса. Дважды баллотировалась на пост мэра Химок — в 2009 и 2012 годах. В первый раз она заняла третье место, во второй — второе, уступив Олегу Шахову. В 2015 году она уехала из России.

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Юдин — кандидат философских наук. Был доцентом кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ, на сайте Московской школы социальных и экономических наук («Шанинки») значится руководителем программы профессиональной переподготовки «Политическая философия».

Другие новые фигуранты списка:

  • Журналистка Лола Тагаева, основатель интернет-издания «Верстка», включенного в реестр иноагентов 11 января.
  • Смоленский политик, депутат облдумы Владислав Живица, который уехал в Польшу и объявил там о создании организации, выступающей «за независимость Смоленской области». Он был избран в облдуму в 2018 году, однако после обвинений в адрес первого секретаря обкома КПРФ, где он состоял, его исключили из партии.
  • Блогер Владислав Олейник, который, по данным Минюста, является участником нежелательной организации, он, по версии ведомства, распространял недостоверную информацию о политике российских органов власти.
  • Лекторий «Живое слово», где в том числе выступал Юдин. Минюст заявил, что площадка распространяла недостоверную информацию об органах власти, «направленную на формирование негативного отношения к общественно-политической обстановке» в России.
  • «Комитет ингушской независимости», основанный в Турции представителями ингушской диаспоры. По данным Минюста, организация выступала за действия, которые могут привести к нарушению территориальной целостности России, распространяла недостоверные сведения.
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Юлия Волкова Юлия Волкова
иноагенты Минюст Евгения Чирикова
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