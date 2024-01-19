В реестр иноагентов включили Чирикову и социолога Юдина

Минюст включил в реестр пять человек и две организации, которые распространяли недостоверную информацию. В список попали журналистка Тагаева и бывший смоленский депутат, а также организация, созданная ингушами в Турции

Евгения Чирикова (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и две организации. Среди включенных в реестр людей — экоактивист и политик Евгения Чирикова и социолог Григорий Юдин.

Ведомство указала, что они распространяли материалы иностранных агентов и выступали против военной операции на Украине. Активистка также появлялась на информационных площадках, которые предоставляют иноагенты. Чирикова и Юдин находятся за пределами России.

Чирикова была лидером движения «Экологическая оборона Московской области» («Экооборона») и движения в защиту Химкинского леса. Дважды баллотировалась на пост мэра Химок — в 2009 и 2012 годах. В первый раз она заняла третье место, во второй — второе, уступив Олегу Шахову. В 2015 году она уехала из России.

Юдин — кандидат философских наук. Был доцентом кафедры экономической социологии НИУ ВШЭ, на сайте Московской школы социальных и экономических наук («Шанинки») значится руководителем программы профессиональной переподготовки «Политическая философия».

Другие новые фигуранты списка: