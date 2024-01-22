Пожар на терминале НОВАТЭК в порту Усть-Луга полностью потушили

Фото: yuri_zapalatskiy / Telegram

Возгорание на терминале НОВАТЭК в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области полностью ликвидировано. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кингисеппского района Юрий Заплатский.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале НОВАТЭК работы по тушению пожара завершены», — написал он.

Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге начался в ночь на 21 января. В компании его причиной назвали «внешнее воздействие».

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