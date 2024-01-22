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Общество ,  
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Пожар на терминале НОВАТЭК в порту Усть-Луга полностью потушили

Глава района Заплатский: пожар на терминале НОВАТЭК полностью потушен
НОВАТЭК NVTK ₽1 447,8 -0,63% Купить
Фото: yuri_zapalatskiy / Telegram
Фото: yuri_zapalatskiy / Telegram

Возгорание на терминале НОВАТЭК в морском порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области полностью ликвидировано. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Кингисеппского района Юрий Заплатский.

«Возгорание полностью ликвидировано. На терминале НОВАТЭК работы по тушению пожара завершены», — написал он.

НОВАТЭК назвал внешнее воздействие причиной пожара в Усть-Луге
Общество

Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге начался в ночь на 21 января. В компании его причиной назвали «внешнее воздействие».

Материал дополняется.

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