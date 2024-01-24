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Терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге возобновил работу после пожара

Reuters: терминал НОВАТЭКа в Усть-Луге возобновил работу после пожара
В ночь на 21 января на одном из крупнейших нефтетерминалов России произошел пожар, вызванный, как сообщал НОВАТЭК, «внешним воздействием». Спустя трое суток отгрузка продукции возобновилась
НОВАТЭК NVTK ₽1 445 +0,98% Купить
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Терминал НОВАТЭКа в балтийском порту Усть-Луга возобновил отгрузку топлива, прерванную 21 января после пожара. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на отраслевые источники и систему слежения LSEG. По данным агентства, сейчас идет загрузка топлива на танкеры.

«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что сейчас компания отгружает нефтепродукты, которые были произведены до возгорания. Также идет и экспорт стабильного газового конденсата, из которого ранее на комплексе производились нефтепродукты.

РБК отправил запрос в пресс-службу НОВАТЭКа.

НОВАТЭК сообщил о прекращении технологического процесса на терминале в Усть-Луге днем 21 января. Ночью в тот день на объекте произошел пожар. Компания не назвала конкретную причину произошедшего, отметив лишь, что «возгорание стало следствием внешнего воздействия». «Фонтанка» сообщала со ссылкой на очевидцев, что перед пожаром были слышны звуки, похожие на взрывы. Потушить огонь удалось только спустя сутки.

Пожар на терминале НОВАТЭКа в Усть-Луге. Фото
Общество

Незадолго до этого инцидента, в ночь на 18 января, Минобороны отчитывалось о перехвате беспилотника над Ленинградской областью. Обломки дрона упали возле Петербургского нефтяного терминала. Совладелец терминала, Михаил Скигин, говорил, что силы ПВО предотвратили «чудовищную катастрофу» с серьезными экологическими последствиями и жертвами.

В порту Усть-Луга находится комплекс НОВАТЭКа по фракционированию и перевалке стабильного газового конденсата, который был запущен в 2013 году. Он способен перерабатывать стабильный газовый конденсат в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и мазут; готовую продукцию отгружают на экспорт морским транспортом. В 2022 году комплекс переработал почти 7 млн т конденсата.

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Комплекс производит преимущественно нафту для азиатских стран, включая Китай, Сингапур, Тайвань и Малайзию, а также авиакеросин для Турции. Как отмечает Reuters, в 2023 году на терминал НОВАТЭКа пришлось 2,8 млн из 5,2 млн т нафты, отправленных в Азию из порта Усть-Луга. Пожар на этом объекте «усилил неопределенность на энергетических рынках, и без того сотрясаемых геополитическими проблемами и напряженностью в регионе Красного моря», пишет издание.

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