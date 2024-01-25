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Политика ,  
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Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

По итогам обработки 97% голосов первых в 2024 году праймериз Республиканской партии в штате Нью-Гэмпшир победил Дональд Трамп, набравший 54,3%. Его основной конкурент от республиканцев, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, получила 43,4% голосов, а бизнесмен и пастор церкви в Техасе Райан Бинкли — 0,7%.

Таким образом, Трамп заручился поддержкой еще 12 делегатов, девять голосов делегатов получила Никки Хейли. Ранее Дональд Трамп также победил на кокусах в Айове, заручившись поддержкой 20 из 40 делегатов. Итого он набрал голоса 32 делегатов из необходимых 1215.

На республиканских праймериз в Нью-Гэмпшире разыгрывались голоса 22 из 2429 делегатов, которые будут выбирать кандидата в президента от партии на съезде в Милуоки (штат Висконсин) 15–18 июля. Делегаты, чьи голоса разыгрываются в Нью-Гэмпшире, составляют всего около 1% от общего числа участников июльского республиканского съезда. Однако это первые праймериз в 2024 году, по которым можно судить об уровне поддержки среди избирателей.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Чьи имена будут в бюллетенях, станет ясно к концу марта, когда в двух третях штатов пройдут праймериз и кокусы (форматы выборов кандидатов в президенты).

Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 18–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс).

Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1969.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир.

В Нью-Гэмпшире также прошли праймериз демократов, однако имени Джо Байдена в бюллетенях не было. Несмотря на это, действующий президент США одержал победу — его имя кандидаты вписывали сами от руки. По итогам обработки 91% голосов праймериз Байден набрал 66,4% голосов, член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс — 19,7%, а писательница Марианна Уильямсон — 4%.

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Победа Байдена в Нью-Гэмпшире не принесла ему ни одного голоса делегатов. Причиной этого стало то, что президент не подал заявку на участие в праймериз, чтобы соответствовать календарю выборов, принятому Национальным комитетом Демократической партии. По нему первым мероприятием должно было стать голосование в Южной Каролине 3 февраля. Перед выборами в Нью-Гэмпшире комитет партии потребовал от властей штата перенести праймериз на более позднюю дату, однако правительство отказалось: согласно местным законам, праймериз в Нью-Гэмпшире проводятся минимум на неделю раньше, чем в остальных штатах.

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Республиканская партия Демократическая партия США выборы президента Дональд Трамп Джо Байден праймериз
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