Генерал Картаполов оценил боевые качества немецких танков Leopard

Картаполов отметил, что Leopard 2 — сложная боевая машина, более современная, чем американский Abrams

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Немецкие танки Leopard шестой модификации, которые планируется поставить на Украину, более адаптированы к действиям в Восточной Европе, чем американские Abrams. Такое мнение в эфире телеканала РБК высказал глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.

По его словам, Leopard более современная боевая машина. «У него удлиненная пушка, более высокая начальная скорость, показатели существенно выше, чем у Abrams», — сказал он.

Особенностью танка Картаполов назвал его вес — 60 тонн. «Не все мосты выдерживают такой вес, не все дорожное покрытие. В рекламных роликах мы их видели на полигонах, на ровной поверхности. Надо посмотреть, как они себя проявят в боевых условиях. Если доедут. Наша разведка будет следить, и свой бесславный путь они могут завершить уже на подъезде», — предполагает депутат.

Картаполов также отметил, что если речь идет о 14 танках, которые намерена поставить Германия, то такое количество не сыграет никакой роли на поле боя. «Что касается других стран, которые примут решение о поставках, должны их подготовить, оснастить. «В танке 42 снаряда. Чтобы их применять, нужны дополнительные снаряды, патроны. Все это надо продумывать. Запчасти, спецтопливо, фильтры. Leopard 2 — сложная машина, в нем сложные приборы, ими надо научиться пользоваться, обслуживать эти танки», — сказал он.

Генерал также заявил, что при сосредоточении танков на одном направлении ВСУ могут добиться локального успеха. Картаполов при этом высказал мнение, что и этого не будет.

О решении направить 14 танков Leopard 2 шестой модификации в среду объявил канцлер Германии Олаф Шольц. В Минобороны ФРГ сообщили, что подготовка экипажей начнется в конце января — начале февраля, а сами танки могут быть поставлены в конце квартала.

О планах направить подобные танки на Украину также заявляли Польша, Финляндия, Испания и Нидерланды.

Дмитрий Песков заявил, что возможные поставки танков из Германии на Украину не сулят ничего хорошего и безусловно оставят след для будущих отношений с Берлином. «Я убежден, многие специалисты понимают абсурдность этой идеи. <...> Главное — это явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ. Танки сгорят, как и остальные», — сказал представитель Кремля журналистам.