Алексея Навального в одиннадцатый раз отправили в ШИЗО

Алексея Навального в одиннадцатый раз посадили в ШИЗО

Навальный несколько раз обжаловал водворение в ШИЗО, но суд отказывал в удовлетворении жалоб. На этот раз, по словам адвоката, поводом стало то, что оппозиционер неправильно представился.

Алексей Навальный (Фото: АГН «Москва»)

Оппозиционера Алексея Навального, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, во вторник 25 января отправили в ШИЗО на восемь суток. Об этом РБК сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Повод — представился не по форме», — рассказала она.

Это уже 11-й раз, когда он оказался в изоляторе. Последний раз его посадили туда перед Новым годом за нарушение режима, оппозиционер провел там 15 суток. Навальный как минимум десять раз обжаловал постановления о водворении в ШИЗО, но суд отказал в удовлетворении жалоб.

Соратники оппозиционера в Берлине установили напротив российского посольства копию камеры изолятора. Инсталляция открылась 24 января.

Навальный находится в колонии с февраля 2021 года, когда суд по требованию ФСИН заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Сначала он отбывал срок в колонии общего режима в Покрове, но в июне прошлого года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому Навальный получил девять лет строгого режима.

Осенью 2022 года против него завели еще одно уголовное дело — о призывах к терроризму и реабилитации нацизма.