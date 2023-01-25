Антонов обвинил США в «войне по доверенности» против России
США пытаются нанести России стратегическое поражение и ведут против Москвы «войну по доверенности» на Украине. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
По словам Антонова, американские власти дают «зеленый свет» на атаки на Крым и «покрывают преступления радикалов» против жителей Донбасса, Запорожской и Херсонских областей.
«Все больше официальных лиц и экспертов в Америке признают: речь идет о «войне по доверенности» с нашей страной», — заявил Антонов.
Слова Антонова прозвучали в контексте возможных поставок Киеву американских тяжелых танков M1 Abrams. «Если Соединенные Штаты решатся на поставку танков, то оправдать такой шаг аргументами об «оборонительных вооружениях» точно не получится. Это стало бы очередной вопиющей провокацией в отношении Российской Федерации», — заявил дипломат.
Ранее в американских СМИ появилась информация, что США намерены передать Украине танки M1 Abrams. Соответствующее объявление может быть сделано в течение этой недели. По данным Politico, речь идет о 30 танках.
Вашингтон не хотел поставлять Abrams из-за того, что машины расходуют большой объем топлива, а их эксплуатация требует присутствия высококвалифицированного персонала. Официально намерение передать Abrams Белый дом не подтверждает.