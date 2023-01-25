Зеленский ужесточил наказание для ВСУ за бегство с поля боя

Дезертирам на Украине будет грозить до 12 лет, а оставившим поле боя без приказа - до десяти лет заключения. Инициативу критиковали правозащитники, но главком ВСУ одобрил ее, указав, что случаи дезертирства ведут к большим потерям

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, усиливающий уголовную ответственность военных в условиях военного положения. Об этом указано в карточке законопроекта № 8271, размещенного в электронной базе Верховной рады.

Документ предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы за невыполнение приказа, за дезертирство — от 5 до 12 лет, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, за самовольное оставление поля боя или отказ применять оружие — от 5 до 10 лет тюрьмы.

По инициативе Зеленского на Украине после ввода российских войск в эту страну ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию. Эти положения не раз продлевались, в последний раз это сделали в ноябре, продлив их действие до 19 февраля 2023 года. В конце января этого года президент Украины рассказал о поручении сформировать резервы личного состава, чтобы позволить военнослужащим отдохнуть и восстановиться после боев.

Верховная рада одобрила законопроект в середине декабря и отправила на подпись Зеленскому. Спустя два дня на сайте украинского президента появилась петиция с требованием не подписывать законопроект, а наложить на него вето, обращение вскоре набрало необходимое число подписей для рассмотрения. С критикой выступили и многие правозащитники, указав, что законопроект приняли слишком быстро — его включили в повестку дня парламента Украины, приняли и направили президенту в течение одного дня.

При этом главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный поддержал инициативу, подчеркнув, что армия держится на дисциплине. Он пояснил, что из-за некоторых случаев невыполнения приказов образуются «оголенные участки фронта», которые вынуждены закрывать другие военные, что приводит к увеличению потерь. «Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — резюмировал Залужный и попросил Зеленского одобрить законопроект.

В январе основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин рассказал, что украинские военные достойно сражаются под Соледаром и Артёмовском (украинский вариант названия — Бахмут). Он упомянул о распространяющихся данных о том, что в район Артёмовска были переброшены сотрудники СБУ, которые должны пресечь дезертирство среди военнослужащих. «Давайте будем честными друг с другом. Это не так», — подчеркнул он, отметив, что украинская армия «с честью защищает территорию Соледара». Минобороны России сообщило о полном взятии этого города 13 января.

В сентябре прошлого года российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому было ужесточено наказание за самовольное оставление части (от пяти до десяти лет заключения), неисполнение подчиненным приказа начальника в военное время (от двух до десяти лет) и отказ от участия в военных или боевых действиях (новая ч. 2.1 ст. 332 — от двух до десяти лет). Такие меры действуют «в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».



