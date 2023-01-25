Главком ВСУ унаследовал $1 млн и пожертвовал их армии

Наследство Залужному оставил американец с украинскими корнями Грегори Степанец. Средства на нужды ВСУ хотя бы раз переводили четверть украинцев

Валерий Залужный (Фото: president.gov.ua)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил $1 млн в качестве наследства от американца украинского происхождения Грегори Степанец, средства он затем пожертвовал на нужды украинской армии, пишет The New York Times со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины и семью Степанец.

По данным газеты, пожертвование было сделано в январе. Газета не уточняет, был ли Залужный знаком с ним или приходился родственником.

Согласно данным портала DignityMemorial, американец по имени Грегори Степанец скончался 24 октября 2022 года в штате Вашингтон на 85-м году жизни.

Всего за весь прошлый год частный лица и предприятия пожертвовали ВСУ около $500 млн, что значительно превышает объем пожертвований на гуманитарную помощь Украине, составляющим $20 млн. Согласно результатам опроса «Суспільне», около четверти всех украинцев (24%) во время конфликта жертвовали средства на нужды украинской армии, NYT указывает, что в ресторанам посетителям предлагают пожертвовать военным небольшие суммы при оплате счета.

NYT отмечает, что средства собирают и неправительственные организации, в частности, «Вернись живым». Ей удалось собрать $132 млн.

Генпрокуратура России в феврале прошлого года предупреждала, что помощь со стороны россиян, «направленной против безопасности Российской Федерации», может квалифицироваться как госизмена и наказываться лишением свободы на срок до 20 лет. В России сайт «Вернись живым» заблокирован. В июле прошлого года ФСБ вынесла предостережение гражданину России, который пожертвовал средства в «Вернись живым».