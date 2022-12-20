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Главком ВСУ поддержал ужесточение наказания за отказ выполнять приказы

Главком ВСУ Залужный поддержал ужесточение наказания за отказ выполнять приказы

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил за принятие законопроекта об ужесточении наказания за отказ выполнять приказы, оставление места службы и ряд других нарушений для военных в условиях боевых действий. С призывом подписать закон главком ВСУ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в публикации в телеграм-канале.

«Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а «отказники» могут оплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо», — написал Залужный.

Он подчеркнул, что из-за невыполнения приказов и прочих нарушений дисциплины военными «оголенные участки фронта» вынуждены закрывать другие военнослужащие, что приводит к «увеличению потерь». «Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Залужный в то же время признал наличие проблем в армии, «приводящих к самовольному оставлению позиций» и заверил, что работает над их устранением. Что касается угрозы усиления безнаказанности командиров подразделений, главком ВСУ считает, что ее нет, поскольку они также несут ответственность за свои действия.

Законопроект, о котором идет речь, Верховная рада приняла 13 декабря и направила на подпись президенту. Документ предполагает увеличение сроков лишения свободы за ряд нарушений воинской дисциплины, а также исключение возможности условного срока или досрочного освобождения в условиях боевых действий.

В частности, за невыполнение приказа законопроектом предусматривается от 3 до 7 лет лишения свободы, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, дезертирство — от 5 до 12 лет тюрьмы, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — от 5 до 10 лет тюрьмы.

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15 декабря на сайте украинского президента была опубликована петиция с просьбой ветировать этот законопроект. К 20 декабря она набрала более 32 тыс. голосов, тогда как для рассмотрения необходимо набрать 25 тыс.

После начала российской военной операции на Украине в стране ввели военное положение и всеобщую мобилизацию на месяц. Позднее действие режима неоднократно продлевали. В середине ноября его продлили в шестой раз: военное положение на Украине действует до 19 февраля.

Теги
Валерий Залужный ВСУ ужесточение наказания военные
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