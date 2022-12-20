Главком ВСУ поддержал ужесточение наказания за отказ выполнять приказы

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил за принятие законопроекта об ужесточении наказания за отказ выполнять приказы, оставление места службы и ряд других нарушений для военных в условиях боевых действий. С призывом подписать закон главком ВСУ обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому в публикации в телеграм-канале.

«Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдения, а «отказники» могут оплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо», — написал Залужный.

Он подчеркнул, что из-за невыполнения приказов и прочих нарушений дисциплины военными «оголенные участки фронта» вынуждены закрывать другие военнослужащие, что приводит к «увеличению потерь». «Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Залужный в то же время признал наличие проблем в армии, «приводящих к самовольному оставлению позиций» и заверил, что работает над их устранением. Что касается угрозы усиления безнаказанности командиров подразделений, главком ВСУ считает, что ее нет, поскольку они также несут ответственность за свои действия.

Законопроект, о котором идет речь, Верховная рада приняла 13 декабря и направила на подпись президенту. Документ предполагает увеличение сроков лишения свободы за ряд нарушений воинской дисциплины, а также исключение возможности условного срока или досрочного освобождения в условиях боевых действий.

В частности, за невыполнение приказа законопроектом предусматривается от 3 до 7 лет лишения свободы, за самовольное оставление части или места службы — от 5 до 10 лет, дезертирство — от 5 до 12 лет тюрьмы, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием — от 5 до 10 лет тюрьмы.

15 декабря на сайте украинского президента была опубликована петиция с просьбой ветировать этот законопроект. К 20 декабря она набрала более 32 тыс. голосов, тогда как для рассмотрения необходимо набрать 25 тыс.

После начала российской военной операции на Украине в стране ввели военное положение и всеобщую мобилизацию на месяц. Позднее действие режима неоднократно продлевали. В середине ноября его продлили в шестой раз: военное положение на Украине действует до 19 февраля.