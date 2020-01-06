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Экономика ,  
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В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ
Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли. В январе и феврале наступившего года Москва продает газ Минску по старой цене — $127 за 1 тыс. куб. м
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Правительство и Национальный банк Белоруссии выступили за отказ от использования иностранной валюты во внутренних расчетах за природный газ между компаниями-резидентами. Об этом говорится в совместном постановлении «О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года».

В документе, опубликованном на сайте совета министров республики, говорится, что долларизация сбережений, расчеты между резидентами в иностранной валюте и привязка к ней при установлении цен и тарифов говорят о низком доверии к белорусскому рублю.

После достижения договоренностей с Россией предусматривается внесение изменений в указы президента Белоруссии. Предполагается, что поправки исключат возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере. Отмечается, что сделки в долларах и другой инвалюте сужают объемы внутреннего рынка за счет перераспределения уже имеющихся средств.

В стратегии также сказано, что будет проводиться активная политика по ограничению функционала инвалюты на территории республики. Так, в правила коммуникаций госорганов предлагается внедрить принцип, в соответствии с которым при оценке объемов средств, связанных с экономикой страны, все суммы будут указываться в белорусских рублях.

Сегодня дочерняя компания-резидент российского «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларусь» проводит контракты на поставки газа в республику с ПАО «Газпром» и ГПО «Белтопгаз» в долларах. В прошлом году цена на российский газ для Белоруссии составляла $127 за 1 тыс. куб. м.

В последний день уходящего года, 31 декабря, глава правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии в России Владимир Семашко подписали протокол о порядке формирования цен на газ в январе и феврале 2020 года. В Минэнерго Белоруссии уточнили, что поставки в течение первых двух месяцев будут проходить по старой цене. Президент Белоруссии Лукашенко ранее на встрече с Путиным отмечал, что стране не нужны дешевые энергоресурсы, поэтому Минск готов покупать российский газ по $200.

В конце декабря Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал России продавать ей природный газ за российские рубли, а не за доллары, как сейчас, однако просьбы остаются без ответа. «Мы у вас покупаем газ, да еще и в долларах. Давайте за российские рубли мы будем у вас покупать? И так потихоньку пойдем. Нет!» — отметил белорусский лидер. Кроме того, по словам Лукашенко, Россия собирается повысить стоимость газа для Белоруссии со $127 до $152 за 1 тыс. куб. м.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Белоруссия, природный газ, иностранная валюта
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