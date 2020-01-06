В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

В Минске предложили отказаться от доллара в расчетах за газ

Ранее Лукашенко говорил, что Белоруссия предлагала России продавать ей природный газ за российские рубли. В январе и феврале наступившего года Москва продает газ Минску по старой цене — $127 за 1 тыс. куб. м

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Правительство и Национальный банк Белоруссии выступили за отказ от использования иностранной валюты во внутренних расчетах за природный газ между компаниями-резидентами. Об этом говорится в совместном постановлении «О Стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года».

В документе, опубликованном на сайте совета министров республики, говорится, что долларизация сбережений, расчеты между резидентами в иностранной валюте и привязка к ней при установлении цен и тарифов говорят о низком доверии к белорусскому рублю.

После достижения договоренностей с Россией предусматривается внесение изменений в указы президента Белоруссии. Предполагается, что поправки исключат возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в топливно-энергетической сфере. Отмечается, что сделки в долларах и другой инвалюте сужают объемы внутреннего рынка за счет перераспределения уже имеющихся средств.

В стратегии также сказано, что будет проводиться активная политика по ограничению функционала инвалюты на территории республики. Так, в правила коммуникаций госорганов предлагается внедрить принцип, в соответствии с которым при оценке объемов средств, связанных с экономикой страны, все суммы будут указываться в белорусских рублях.

Сегодня дочерняя компания-резидент российского «Газпрома» «Газпром трансгаз Беларусь» проводит контракты на поставки газа в республику с ПАО «Газпром» и ГПО «Белтопгаз» в долларах. В прошлом году цена на российский газ для Белоруссии составляла $127 за 1 тыс. куб. м.