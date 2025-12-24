Титов усомнился, что Россия вернется к системе SWIFT

Россию после снятия санкций будут просить вернуться к системе SWIFT, но лучше выбрать более эффективные платежные системы, считает спецпредставитель президента. В качестве примера он привел китайскую платформу с цифровым юанем

Борис Титов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После снятия санкций Россию будут просить вернуться к системе SWIFT, но выбор может быть сделан в пользу альтернативных платежных систем, заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.

«Я думаю, многие будут выбирать уже намного более эффективные, быстрые и надежные системы, чем SWIFT», — сказал он (цитата по ТАСС).

Титов привел как пример систему цифрового юаня и платформу международных расчетов на его базе. Он напомнил, что раньше переводы и расчеты осуществлялись в течение дня-двух, а через китайскую систему проходят мгновенно. «Там уже были операции больше чем на $90 млрд», — пояснил спецпредставитель. По его словам, этой системой уже пользуются много стран в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин отметил, что систему SWIFT необходимо уничтожить как метод военной политики. Он напомнил, что снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка является одним из условий России в рамках соглашения по Черному морю.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и транзакций. К ней подключены около 10 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах. Российские банки были отключены от системы в рамках санкций после начала боевых действий на Украине. Ограничения коснулись Сбербанка, ВТБ, Россельхозбанка, Промсвязьбанка, Совкомбанка и др. Переводы внутри страны обслуживает российский аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Москва считает ограничения незаконными и настаивает на восстановлении доступа к SWIFT, в том числе для реализации черноморской зерновой инициативы. Евросоюз, в юрисдикции которого находится SWIFT, отказал в переподключении к системе.

Как рассказал член Российского финансового комитета, вице-президент БКС Сергей Путятинский, несмотря на санкции, 25 новых компаний из России подключились к системе SWIFT с февраля 2022 года. Но ни одна из ранее отключенных организаций не смогла восстановить доступ, добавил он.